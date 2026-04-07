El desempleo en España cayó a su nivel más bajo para el mes de marzo desde 2008, mientras que el número de trabajadores afiliados al sistema de Seguridad Social del país superó los 22 millones por primera vez en términos desestacionalizados, según datos oficiales publicados este lunes.
España registró una caída del desempleo y alcanza niveles históricos de ocupación
Según datos del Ministerio de Trabajo, el número de desocupados se redujo significativamente durante el último mes. El impulso del sector servicios y la contratación indefinida fueron los motores de una recuperación que consolida el crecimiento económico español.
El número de personas registradas como desempleadas disminuyó en 22.934 con respecto al mes anterior, hasta los 2.419.712 a finales de marzo.
Seguridad Social
La afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 211.510 hasta los 21.882.147, lo que supone uno de los mayores incrementos registrados para un mes de marzo. En términos desestacionalizados, la afiliación a la Seguridad Social se situó en 22.010.532, 80.274 más que en febrero y superando por primera vez la marca de los 22 millones.
Sector servicios
El sector servicios siguió siendo el principal motor de la creación de empleo, impulsado por el periodo vacacional de Semana Santa. Solo el sector de la hostelería sumó 79.701 trabajadores durante el mes.
Las últimas cifras sugieren que el mercado laboral español se mantiene sólido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró los datos en una publicación en redes sociales, afirmando que España había alcanzado por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también elogió las cifras, destacando el menor desempleo entre mujeres y jóvenes. “Son el resultado de todas las reformas laborales que hemos emprendido”, declaró, añadiendo que el Gobierno “seguirá trabajando por los derechos y la protección de los trabajadores”.