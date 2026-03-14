Impactante video: se derrumba una torre del castillo de Escalona en Toledo
Ocurrió este sábado por la mañana en Toledo, España. A pesar de la espectacularidad del colapso, no se registraron heridos. La estructura estaba bajo un plan de restauración que no llegó a ejecutarse a tiempo.
La estructura que cedió es una de las torres que flanquean la entrada principal de la fortaleza.
El silencio de la mañana del sábado en Escalona, una pequeña localidad de la provincia de Toledo, se vio interrumpido por un estruendo que caló hondo en el corazón de su patrimonio. Una de las emblemáticas torres albarranas de su castillo medieval, con más de 700 años de historia a sus espaldas, se desplomó por completo, reducida a una montaña de escombros y polvo ante la mirada atónita de los primeros turistas que merodeaban la zona.
El incidente se registró aproximadamente a las 10:30 (hora local), apenas unos minutos antes de que el monumento abriera sus puertas al público. Según las primeras peritaciones, el colapso fue una consecuencia directa de la acumulación de agua tras las intensas lluvias que azotaron la región en los últimos días, lo que terminó por socavar la resistencia de la antigua mampostería.
Crónica de un final anunciado
La estructura que cedió es una de las torres que flanquean la entrada principal de la fortaleza. El alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, no ocultó su pesar al confirmar la noticia. "Es una pena, sobre todo ahora que estábamos muy avanzados en un pliego para la licitación de las obras de restauración de algunas torres", dijo en diálogo con los medios apostados en el lugar. Entre esas torres, precisamente, se encontraba la que hoy yace en el suelo. "Desgraciadamente no ha dado tiempo a sacarlo adelante", lamentó el funcionario.
Afortunadamente, y pese a que el derrumbe ocurrió en una zona de tránsito, no hubo que lamentar víctimas ni heridos. El único daño colateral, además de la invaluable pérdida arquitectónica, fue el impacto de algunos fragmentos de piedra sobre vehículos que se encontraban estacionados en la explanada del castillo.
Una de las emblemáticas torres albarranas de su castillo medieval, con más de 700 años de historia a sus espaldas, se desplomó por completo.
Un baluarte de la historia española
El Castillo de Escalona es una de las fortalezas mejor conservadas y más significativas de España, con un origen que se remonta a la época islámica y que fue clave durante la Reconquista tras ser tomado por Alfonso VI en el siglo XI.
Tras décadas de estar en manos privadas, el Ayuntamiento logró adquirir el inmueble en octubre de 2024 y lo reabrió a la ciudadanía el 26 de abril de 2025. Desde entonces, el edificio se había convertido en el motor cultural del pueblo, albergando torneos medievales y visitas guiadas que hoy quedan suspendidas por tiempo indeterminado hasta que se garantice la estabilidad del resto del recinto.
El silencio de la mañana del sábado en Escalona, una pequeña localidad de la provincia de Toledo.
El desafío de conservar el pasado
La zona permanece acordonada por efectivos de la Guardia Civil y operarios municipales que trabajan en la remoción de escombros de la vía pública. Mientras tanto, desde la oposición local han calificado la jornada como un "día negro para Escalona", exigiendo una investigación profunda para esclarecer si se pudieron haber tomado medidas preventivas adicionales.
El derrumbe del Castillo de Escalona no es solo la caída de un muro de piedra; es un recordatorio urgente sobre la fragilidad del patrimonio histórico frente al paso del tiempo y las inclemencias climáticas. La esperanza ahora radica en que el ambicioso plan de restauración que quedó trunco por apenas unas semanas pueda reorientarse hacia la reconstrucción y la preservación de lo que aún se mantiene en pie.