Milei cerró el foro de Madrid con duras críticas al socialismo y elogios a Trump

En una jornada marcada por la expectativa del círculo rojo europeo, el presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a posicionar su discurso disruptivo en el epicentro de la capital española.
El presidente argentino ratificó su alineamiento geopolítico con el líder republicano y aseguró que el sistema de libre empresa es "el único camino moral" hacia la prosperidad.
En una jornada marcada por la expectativa del círculo rojo europeo, el presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a posicionar su discurso disruptivo en el epicentro de la capital española.
Al cerrar el Madrid Economic Forum, el mandatario argentino no solo buscó seducir a inversores, sino que envió un mensaje político de alto voltaje hacia ambos lados del Atlántico, ratificando lo que considera el "ocaso definitivo" del colectivismo.
Ante una audiencia compuesta por destacados empresarios y referentes del pensamiento liberal, Milei desplegó su habitual arsenal retórico para defender las bases de la economía de mercado y sentenciar el fin de un ciclo político en Occidente.
El eje central de la alocución de Milei giró en torno a la caída del denominado "socialismo del siglo XXI". En un gesto que refuerza su alineamiento geopolítico, el mandatario atribuyó el debilitamiento de estas estructuras a la irrupción de figuras internacionales que, a su criterio, han desafiado el "statu quo" progresista.
"Gracias al coraje de Donald Trump, el socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos", afirmó Milei de manera tajante, vinculando la resistencia conservadora y liberal en el continente americano con un cambio de marea global. Según el mandatario, la figura del expresidente norteamericano ha sido el catalizador necesario para que las ideas de la libertad vuelvan a disputar el sentido común en las democracias occidentales.
Más allá de la lectura política, Milei profundizó en los fundamentos técnicos y morales de su programa de gobierno. Ante la cúpula empresarial española, el presidente fue categórico al definir al sistema de libre empresa no solo como una herramienta técnica de asignación de recursos, sino como el único camino hacia la justicia social verdadera.
En este sentido, y citando pasajes clave de su intervención, Milei sostuvo: "El sistema capitalista de libre empresa es el único que trae prosperidad a la tierra". Para el mandatario, cualquier intento de intervención estatal no es más que una "falla de mercado" provocada por la casta política.
"El sistema capitalista de libre empresa no es solo la mejor herramienta para terminar con la pobreza, sino que es el único sistema moralmente superior, porque se basa en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo", enfatizó ante el auditorio madrileño.
La visita de Milei a España se produce en un contexto de reconfiguración de los lazos con la península. Si bien el foro tuvo un cariz estrictamente económico, la carga ideológica de sus palabras resuena en un momento de debate intenso sobre el rol del Estado en Europa.
El mandatario insistió en que Argentina está transitando un cambio de paradigma que busca dejar atrás décadas de "decadencia colectivista". En sus palabras, el país busca convertirse nuevamente en un faro para el mundo libre, apoyándose en la desregulación y la apertura comercial.