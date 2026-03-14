Gira presidencial: Milei se reunió con Abascal y Huerta de Soto en Madrid

El presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvo este sábado una serie de reuniones en la ciudad de Madrid con referentes del ámbito político y económico liberal, en el marco de su gira internacional.
El mandatario argentino mantuvo encuentros con dirigentes y empresarios en la capital española antes de su participación en un foro internacional sobre ideas liberales y reformas económicas.
El presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvo este sábado una serie de reuniones en la ciudad de Madrid con referentes del ámbito político y económico liberal, en el marco de su gira internacional.
Los encuentros se realizaron en el Hyatt Regency Hesperia Madrid, donde el mandatario también participará como expositor del Madrid Economic Forum, un evento presentado como uno de los principales encuentros empresariales y económicos del país europeo.
Durante su estadía en la capital española, Milei se reunió con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y con el economista Jesús Huerta de Soto, reconocido referente del pensamiento liberal.
Según trascendió, las conversaciones se centraron en temas vinculados a la economía, la política internacional y las ideas libertarias que comparten distintos sectores del ámbito académico y político.
El mandatario argentino también mantuvo una reunión con el empresario tecnológico Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky.
Durante la jornada, Milei se presentó con su habitual mameluco de la petrolera estatal YPF, una prenda que utiliza con frecuencia en sus apariciones públicas.
La participación del presidente en el Madrid Economic Forum está prevista para las 16.15. En su exposición se espera que aborde su visión sobre las reformas económicas impulsadas por su gobierno, la liberalización de los mercados y la situación económica argentina.
Según adelantaron desde su entorno, el discurso también incluirá referencias a los cambios estructurales que considera pendientes y al concepto de “batalla cultural” que el mandatario sostiene desde el inicio de su gestión.
En ese marco, se prevé que el jefe de Estado vuelva a cuestionar al socialismo y exponga su postura sobre el impacto que, según su visión, esas políticas tuvieron en distintas sociedades.
El foro contará con la participación de distintos referentes del ámbito económico, académico y mediático español. Entre ellos se encuentran el politólogo Miguel Anxo Bastos, los economistas Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle y Eduardo Garzón, además de la empresaria Marta Marcilla.
También participarán el abogado Hermenegildo Altozano y el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas.
La agenda incluye exposiciones sobre temas como desregulación económica, función empresarial, nuevos modelos educativos y comunicación política.
El tramo final del encuentro tendrá como uno de los principales expositores a Daniel Lacalle, quien presentará la conferencia titulada “La censura: el último arma del estado depredador”. El cierre estará a cargo de Javier Milei entre las 20.15 y las 21.10.
Tras finalizar su participación, el presidente iniciará el regreso a Buenos Aires. Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo a las 9.30, lo que marcará el final de su breve paso por España luego de su visita previa a Estados Unidos.