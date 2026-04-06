La violencia irrumpió a plena luz del día y dejó una escena que golpea por partida doble: por la brutalidad del robo y por la presencia de un bebé en medio del ataque. Eso es lo que muestra el video de un asalto a una familia en Barcelona que, en pocas horas, empezó a circular con fuerza y a generar indignación.
Con un bebé en brazos: así fue el violento robo a una familia que conmociona a Barcelona
Todo quedó registrado en imágenes y generó conmoción por la brutalidad de la escena. El hecho provocó repudio en redes y volvió a encender la discusión sobre la inseguridad en la capital catalana.
Las imágenes, según la publicación original, muestran a la familia siendo abordada en un episodio que fue calificado como un “violento robo”. El hecho ocurrió en Barcelona y el impacto social creció justamente porque entre las víctimas había un bebé, un dato que intensificó la reacción de los usuarios y multiplicó los comentarios de repudio.
El caso empezó a ganar dimensión pública cuando el video comenzó a compartirse en redes sociales y distintos posteos remarcaron la crudeza del momento. La escena no tardó en viralizarse por la vulnerabilidad de las víctimas y por la sensación de desprotección que transmiten las imágenes.
Hasta el momento, no aparecen todavía demasiados detalles verificados sobre la identidad de los atacantes ni sobre el desenlace judicial del caso que generó conmoción en dicho país.