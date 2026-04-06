Denuncian maltrato animal

Conmoción en India por la muerte de Chanchal, la elefanta que había sido pintada de rosa en una sesión artística

El animal, de entre 65 y 70 años, que había sido pintada de rosa para una producción fotográfica en Jaipur, reactivó una fuerte polémica. Mientras el entorno de la sesión sostiene que el fallecimiento fue por causas naturales, organizaciones animalistas reclaman una revisión oficial del caso.