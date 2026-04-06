Un movimiento inesperado, apenas unos segundos, y una escena cotidiana se transformó en tragedia.
Tragedia en India: se olvidó de poner el freno de mano y su abuela murió atropellada
El lamentable hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y se volvió viral en redes.
El hecho ocurrió en una vivienda de la India, donde una mujer mayor perdió la vida tras ser atropellada por la camioneta de su propio nieto, que comenzó a desplazarse sin control.
Según se observa en las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la víctima se encontraba en la parte trasera del vehículo, aparentemente cerrando una puerta o realizando una maniobra habitual, cuando el rodado comenzó a moverse repentinamente.
De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría olvidado accionar el freno de mano, lo que permitió que la camioneta retrocediera en reversa y tomara velocidad sin que nadie pudiera detenerla.
La mujer intentó reaccionar, pero no logró apartarse a tiempo y terminó siendo embestida y aplastada por el vehículo. La secuencia, breve pero impactante, evidencia la rapidez con la que se desarrolló el accidente.
En el lugar no había personas lo suficientemente cerca como para intervenir de inmediato, lo que agravó la situación. Cuando finalmente lograron asistirla, la víctima ya no presentaba signos vitales.
El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, generando conmoción entre los usuarios por la crudeza del hecho y por tratarse de una tragedia ocurrida en el ámbito familiar.
Aunque aún no se difundieron detalles oficiales sobre la identidad de la mujer ni sobre posibles responsabilidades legales, el caso volvió a poner en foco la importancia de asegurar correctamente los vehículos para evitar accidentes fatales.