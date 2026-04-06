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Tenían 8 y 5 años

Una escondida terminó en horror en Colombia: dos niños murieron atrapados en un freezer en desuso

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que los chicos no pudieron salir una vez que la tapa se cerró y murieron por falta de oxígeno.

El hecho ocurrió en Vista Hermosa, en el departamento colombiano de Meta, donde dos hermanitos fueron hallados sin vida dentro de un freezer desconectado.El hecho ocurrió en Vista Hermosa, en el departamento colombiano de Meta, donde dos hermanitos fueron hallados sin vida dentro de un freezer desconectado.
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Lo que parecía una tarde más de juego terminó de la peor manera en Vista Hermosa, en el departamento colombiano de Meta, donde dos hermanitos fueron encontrados muertos dentro de un freezer desconectado que estaba en la vivienda familiar.

Las víctimas fueron identificadas como Saori Guevara, de 8 años, y Darién Guevara, de 5. De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, ambos habrían ingresado al electrodoméstico mientras jugaban a las escondidas, sin advertir el riesgo que implicaba quedar encerrados allí.

La principal hipótesis indica que los niños jugaban a las escondidas cuando quedaron atrapados dentro del electrodoméstico y no lograron salir.La principal hipótesis indica que los niños jugaban a las escondidas cuando quedaron atrapados dentro del electrodoméstico y no lograron salir.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en una casa ubicada en ese municipio del Meta. Según la reconstrucción preliminar, el freezer estaba fuera de uso y desconectado, pero seguía dentro del domicilio, lo que terminó convirtiéndolo en una trampa mortal para los niños.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que los chicos no pudieron salir una vez que la tapa se cerró y murieron por falta de oxígeno. Aunque distintas publicaciones coinciden en ese punto, las autoridades todavía avanzan con las pericias para establecer con precisión cómo fueron los últimos minutos y confirmar oficialmente la mecánica del episodio.

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La noticia provocó una profunda conmoción en la comunidad local, donde el caso empezó a circular rápidamente por la dureza de las circunstancias. En Colombia, varios medios remarcaron el impacto social de la tragedia y el dolor de una familia atravesada por una escena imposible de asimilar.

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