Gran tensión

Impactante accidente en motociclismo: cayó en la pista y otro piloto lo atropelló

El incidente ocurrió en plena carrera cuando un piloto perdió el control en una curva y quedó tendido sobre el asfalto. Otro competidor no logró esquivarlo y lo pasó por encima. El estado de salud generó preocupación, aunque los primeros reportes fueron alentadores.