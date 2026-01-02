Dakar 2026: Benavides y la ilusión argentina en la carrera más dura del mundo

La historia reciente del Rally Dakar en motos tiene un denominador común: KTM.
El Rally Dakar 2026 levanta el telón este sábado 3 de enero con el prólogo en Yanbu, Arabia Saudita. En la categoría de motos, KTM vuelve a partir como referencia histórica, pero Honda y otros fabricantes buscan romper su hegemonía. En ese contexto, el argentino Luciano Benavides aparece como uno de los nombres con mayor experiencia y potencial para pelear los puestos de privilegio.
Desde comienzos del siglo XXI, la casa austríaca ha sido protagonista excluyente, con dieciocho triunfos consecutivos entre 2001 y 2019, además de las victorias obtenidas en 2023 y 2025. Solo en cuatro ediciones no logró imponerse: Honda se quedó con el título en 2020, 2021 y 2024, mientras que GasGas —marca hermana de KTM— ganó en 2022.
Para 2026, KTM vuelve a presentarse como el equipo a batir, respaldado por el vigente campeón Daniel Sanders. El estadounidense llega como defensor del título y como campeón del World Rally-Raid Championship, lo que lo posiciona, a priori, como el principal candidato a repetir la corona.
Dentro del equipo oficial KTM, Sanders no estará solo en la lucha. Uno de sus principales apoyos —y potencial rival interno— será el argentino Luciano Benavides.
Con varias ediciones del Dakar en su haber, Benavides se ha consolidado como uno de los pilotos más consistentes del rally raid internacional, destacándose por su regularidad, su lectura de carrera y su capacidad para adaptarse a las condiciones extremas del desierto saudí.
El salteño ha demostrado en los últimos años que puede pelear de igual a igual con los mejores del mundo, y su rol dentro del equipo oficial KTM lo ubica como una pieza clave en la estrategia global de la marca. Si logra sostener ritmo y evitar contratiempos mecánicos, Benavides aparece como una de las cartas fuertes para aspirar a un resultado histórico para el motociclismo argentino.
Otro nombre a seguir dentro de KTM es el del joven Édgar Canet, quien en 2025 se consagró campeón del Dakar en la categoría Rally2 y también se quedó con el título del W2RC en esa división.Ese rendimiento le valió el ascenso al equipo oficial RallyGP, donde afrontará su primer Dakar entre la elite.
Entre las marcas que intentarán destronar a KTM, Honda vuelve a concentrar gran parte de la atención. El equipo japonés presenta una alineación sólida, encabezada por el doble ganador del Dakar Ricky Brabec.
El estadounidense fue quinto en la última edición, detrás de sus compañeros Tosha Schareina y Adrien van Beveren, mientras que Skyler Howes también finalizó dentro del top seis. Con cuatro pilotos competitivos, Honda vuelve a mostrarse como el principal rival del dominio austríaco.
Hero afrontará el Dakar 2026 con Ross Branch como líder, luego de su destacado segundo puesto en 2024. El chileno Ignacio Cornejo, séptimo en la última edición, completa una formación con aspiraciones. Sherco, por su parte, seguirá presente en RallyGP con Bradley Cox y Lorenzo Santolino, buscando protagonismo entre los equipos privados.
La gran novedad será el debut de la marca china Hoto en la categoría RallyGP. Tras su experiencia en Rally2, el equipo apostó por Mason Klein como piloto principal, acompañado por Martin Michek, con el objetivo de dar el salto a la pelea mayor.
En la categoría Rally2 no estará el campeón vigente, pero sí varios protagonistas destacados de 2025, como Tobias Ebster, Toni Mulec y Michael Docherty. Este último, integrante del BAS World KTM Racing Team, dejó una fuerte impresión al ganar dos etapas en la general de motos, confirmando que el semillero del Dakar sigue produciendo figuras para el futuro inmediato.