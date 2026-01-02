Comienza el sábado

Dakar 2026: Benavides y la ilusión argentina en la carrera más dura del mundo

El Rally Dakar 2026 levanta el telón este sábado 3 de enero con el prólogo en Yanbu, Arabia Saudita. En la categoría de motos, KTM vuelve a partir como referencia histórica, pero Honda y otros fabricantes buscan romper su hegemonía. En ese contexto, el argentino Luciano Benavides aparece como uno de los nombres con mayor experiencia y potencial para pelear los puestos de privilegio.