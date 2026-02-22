#HOY:

Tragedia en la costa atlántica

Murió un joven de 28 años tras caer con su moto en un médano de Villa Gesell

El hecho ocurrió durante el fin de semana en la zona norte de la ciudad balnearia, en medio del movimiento turístico y el Enduro del Verano. La víctima fue trasladada al hospital local, donde ingresó sin vida.

Un joven de 28 años murió en Villa Gesell luego de protagonizar un violento accidente mientras conducía una motocicleta por una zona de médanos. El episodio se produjo durante el fin de semana y generó conmoción en la ciudad balnearia, en un contexto de fuerte presencia de visitantes por la realización del tradicional Enduro del Verano.

Accidente en una zona de dunas

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en un sector de médanos ubicado al norte del distrito, donde suelen circular motos y cuatriciclos, especialmente en jornadas vinculadas a actividades recreativas o eventos deportivos.

La víctima fue identificada como Andrés Alberto Alemán, oriundo de Ensenada, quien no formaba parte de la competencia oficial.

De acuerdo con las reconstrucciones iniciales, el joven se desplazaba por la arena cuando perdió el control del rodado tras encontrarse con un desnivel pronunciado del terreno. Testigos señalaron que no logró advertir el cambio abrupto en la geografía del médano, lo que provocó una caída de gran violencia.

Las fuentes indicaron además que el motociclista circulaba sin casco ni elementos de protección, un factor que habría agravado las consecuencias del impacto.

Tras el siniestro, personal de bomberos y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir al herido. Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar e incluso lo trasladaron de urgencia al hospital municipal. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ingresó sin signos vitales.

Investigación y repercusiones

Con el correr de las horas se confirmó la identidad de la víctima y se iniciaron actuaciones judiciales para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que busca establecer detalles sobre el accidente ocurrido en una zona con intensa circulación de vehículos todoterreno durante el fin de semana.

El episodio reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en sectores de dunas, especialmente en momentos de alta concurrencia turística. En los últimos años se registraron diversos incidentes en áreas donde se concentran motos y cuatriciclos, lo que genera preocupación entre autoridades y vecinos.

El accidente se produjo en paralelo a la realización del Enduro del Verano, uno de los encuentros de motociclismo y cuatriciclos más convocantes de la región, que cada temporada reúne a miles de visitantes en la costa bonaerense.

Buenos Aires

