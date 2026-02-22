Primera imagen de Bastián Jerez: cómo evoluciona el niño tras el choque en Pinamar
Se conoció la primera imagen del niño que sufrió un grave accidente en la costa bonaerense. Su historia generó una fuerte repercusión y sigue movilizando a la comunidad mientras avanza su recuperación.
El menor se encuentra internado en terapia intensiva
La difusión de la primera imagen de Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar, volvió a poner en foco un caso que generó conmoción en todo el país. La foto, compartida por su familia, muestra al menor internado y rodeado de equipamiento médico, en pleno proceso de recuperación.
Un accidente que generó impacto nacional
El hecho ocurrió el 12 de enero, cuando el nene de 8 años resultó gravemente herido tras un violento choque en la zona de médanos de Pinamar. El siniestro involucró un vehículo utilitario tipo UTV y una camioneta, lo que le provocó lesiones severas y derivó en su internación en estado crítico.
Desde entonces, el menor atravesó múltiples intervenciones quirúrgicas y permaneció en terapia intensiva, en un cuadro que mantuvo en vilo a su familia y a la comunidad. Durante las primeras semanas, su estado fue delicado, con pronóstico reservado y asistencia médica permanente.
Publicación de la mamá en sus redes sociales
La evolución médica tuvo algunos puntos de inflexión con el paso de los días. Según trascendió en informes posteriores, el niño logró salir del coma farmacológico y comenzó a mostrar signos de mejoría, lo que fue celebrado por sus allegados como un avance clave dentro de un proceso largo y complejo.
La imagen que volvió a movilizar el caso
En este contexto, la reciente difusión de una fotografía tomada durante su internación reavivó la atención pública. En la imagen se lo ve acostado en la cama del hospital, sin mostrar su rostro, acompañado por equipos médicos y en un entorno de cuidados intensivos.
La publicación fue interpretada por el entorno familiar como una forma de compartir el estado actual del niño y agradecer el acompañamiento recibido. Desde el inicio del caso, redes sociales y campañas solidarias se multiplicaron con mensajes de apoyo y pedidos de oración por su recuperación.
El día que lo trasladaron a San Justo
El accidente no solo generó conmoción por la edad de la víctima, sino también por el contexto en el que ocurrió. La circulación de vehículos en zonas de médanos y playas suele ser motivo de advertencias y debates sobre seguridad, especialmente durante la temporada turística, cuando se incrementa el flujo de visitantes en la costa atlántica.
Con el paso de las semanas, el estado clínico de Bastián mostró señales alentadoras. Incluso se evaluaron traslados a centros médicos más cercanos a su domicilio para continuar con su rehabilitación, una etapa que los especialistas consideran clave en este tipo de lesiones neurológicas.
Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones en distintos ámbitos, desde el sanitario hasta el judicial. La familia continúa compartiendo actualizaciones sobre su evolución, en medio de un proceso que combina tratamientos médicos, acompañamiento emocional y una fuerte exposición pública.
La historia del niño, marcada por la gravedad del episodio y la posterior cadena de solidaridad, se convirtió en uno de los casos más sensibles del verano. A medida que avanza su recuperación, la atención permanece puesta en su evolución y en las investigaciones que buscan esclarecer las circunstancias del accidente.