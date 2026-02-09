Bastián Jerez será trasladado en vuelo sanitario para continuar su recuperación
Luego de una evolución clínica favorable, el niño dejará el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para iniciar una nueva etapa de tratamiento especializado, con foco en la rehabilitación neurológica postraumática.
A tres semanas del grave accidente en Pinamar, se espera que este lunes sea derivado.
Una noticia alentadora llega desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Bastián Jerez, el niño que sufrió heridas de gravedad tras un accidente en la zona de dunas de Pinamar, continuará su recuperación en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En las próximas horas se concretaría su traslado en un vuelo sanitario de alta complejidad.
El operativo sanitario tiene como destino el Hospital Italiano de San Justo, donde el niño comenzará un proceso especializado de rehabilitación postraumática. La derivación responde a la necesidad de contar con un abordaje integral y específico, acorde a la gravedad del cuadro que presentó en los primeros días posteriores al accidente.
Luego de jornadas marcadas por la incertidumbre, el estado de salud de Bastián mostró una mejora significativa. El pasado martes se produjo un punto de inflexión cuando el niño logró salir del estado de coma y presentó episodios de lucidez que generaron alivio y emoción en su entorno más cercano.
Según relató su madre, Bastián pudo reconocer a sus padres y a familiares directos, un avance que fue recibido como una señal muy positiva. “Nos regaló sonrisas”, expresó, reflejando la esperanza renovada de la familia. Los profesionales que lo asisten destacan que la evolución resulta alentadora, especialmente si se tiene en cuenta la complejidad inicial del cuadro clínico.
Estos progresos permitieron avanzar con mayor firmeza en la planificación de la siguiente etapa del tratamiento, centrada en la rehabilitación neurológica.
La evolución clínica de Bastián dio un giro positivo el pasado martes.
La importancia del traslado
Desde el primer momento, la familia de Bastián insistió en la necesidad de acelerar la derivación para no perder tiempo valioso en la estimulación neurológica temprana. Este tipo de intervenciones resulta fundamental en pacientes pediátricos con traumatismos severos, ya que incide directamente en la recuperación de funciones motoras y cognitivas.
Finalmente, tras la autorización de IOMA, la provincia de Buenos Aires comenzó a organizar la logística necesaria para el traslado aéreo. El uso de un vuelo sanitario permitirá garantizar condiciones óptimas de seguridad durante el viaje, con equipamiento médico y personal especializado a bordo.
Inhabilitaron a los conductores que dieron positivo en alcoholemia.
Vuelo sanitario
Según la información disponible, el vuelo estaría programado para la primera hora del lunes, aunque su concreción dependerá tanto de la estabilidad clínica del niño como de las condiciones meteorológicas. El traslado se realizará únicamente si se cumplen todos los parámetros de seguridad establecidos por el equipo médico.
En el Hospital Italiano de San Justo, un equipo multidisciplinario aguarda la llegada de Bastián para iniciar el tratamiento de rehabilitación neurológica postraumática. Este proceso, que suele ser prolongado, es considerado clave para acompañar la evolución del paciente y potenciar los avances ya logrados.