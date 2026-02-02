Parte médico

Bastián Jerez fue operado por séptima vez y sigue en terapia intensiva a casi un mes del accidente

El niño de 8 años, internado en Mar del Plata tras el choque entre un UTV y una Amarok en Pinamar, fue sometido a una nueva cirugía. El parte indicó el recambio de una válvula por una derivación ventrículo-pleural.