Bastián Jerez fue operado por séptima vez y sigue en terapia intensiva a casi un mes del accidente

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en terapia intensiva tras el accidente vial ocurrido en Pinamar, fue operado por séptima vez a casi un mes del hecho. La intervención se realizó mientras continúa con asistencia respiratoria mecánica en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, en Mar del Plata.
De acuerdo al informe difundido por el centro de salud, “se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural”. La cirugía tuvo un resultado “satisfactorio” y fue indicada para “optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”, según el mismo parte.
El paciente permaneció estable bajo parámetros clínicos y hemodinámicos durante la internación, con seguimiento permanente del equipo médico.
Estado actual
Bastián continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con monitoreo constante por equipos interdisciplinarios para evaluar su evolución clínica. El accidente que derivó en su internación ocurrió en Pinamar y estuvo vinculado a un choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok.
El hospital mantiene el control de sus variables y el acompañamiento médico en función de la respuesta del paciente al tratamiento y a los procedimientos realizados.