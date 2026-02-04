"Te amo hijo"

Accidente en Pinamar: Bastián despertó tras semanas en terapia intensiva y el mensaje de su mamá emocionó a todos

A tres semanas del accidente en Pinamar, el nene de 8 años despertó del coma en terapia intensiva. Su mamá, Macarena Collantes, compartió un mensaje emotivo y contó que el nene los reconoció.