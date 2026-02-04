Accidente en Pinamar: Bastián despertó tras semanas en terapia intensiva y el mensaje de su mamá emocionó a todos

Después de semanas de partes médicos, cirugías y espera en silencio, una frase rompió la angustia: Bastián Jerez despertó.
A tres semanas del accidente en Pinamar, el nene de 8 años despertó del coma en terapia intensiva. Su mamá, Macarena Collantes, compartió un mensaje emotivo y contó que el nene los reconoció.
Después de semanas de partes médicos, cirugías y espera en silencio, una frase rompió la angustia: Bastián Jerez despertó.
La noticia la contó su mamá en Instagram, al anunciar que el nene abrió los ojos tras tres semanas internado en terapia intensiva, luego del choque ocurrido en la zona de médanos conocida como La Frontera.
“Basti despertó, nos reconoció”, escribió Macarena Collantes, y sumó que el chico les regaló “muchas sonrisas” y hasta “caritas de enojado”, en un posteo que se viralizó por la carga emocional.
El despertar llegó pocos días después de una nueva intervención: este lunes, Bastián fue operado por séptima vez en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, donde continúa internado.
Según el último parte, los médicos reemplazaron una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con resultado “satisfactorio”, para optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo.
El mismo informe indicó que el nene recibió asistencia respiratoria mecánica y se mantuvo estable bajo parámetros clínicos y hemodinámicos, con monitoreo constante de equipos interdisciplinarios para seguir su evolución.
Tres semanas de angustia
El accidente ocurrió el lunes 12 de enero: el UTV en el que viajaba Bastián con su familia chocó contra una Volkswagen Amarok en los médanos de La Frontera, en Pinamar.
Tras el impacto, el chico fue atendido primero en un hospital local, donde lo operaron dos veces, pero por la complejidad del cuadro lo trasladaron en helicóptero sanitario a Mar del Plata, donde le realizaron cinco cirugías más.
En paralelo, la causa sumó definiciones administrativas: el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación de los conductores Noemí Quirós y Manuel Molinari, luego de resultados toxicológicos que registraron alcohol en sangre (0,41 g/l y 0,25 g/l) en una provincia con tolerancia cero.