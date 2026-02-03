El intendente de Pinamar buscará revertir la prohibición de 4x4 y UTV en zonas de arena

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, anunció que apelará la medida cautelar que prohíbe las actividades de circulación de camiones 4x4, vehículos UTV y cuatriciclos en el sector conocido como “La Frontera”.
La decisión fue comunicada a casi un mes del choque en el que Bastián Jerez resultó gravemente herido. Ibarguren cuestionó el alcance de la resolución y planteó que la comuna buscará revertirla en la Justicia.
La medida fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, luego de hacer lugar a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
La resolución estableció la prohibición de circulación de esos vehículos en La Frontera, un sector de playa donde se desarrollan actividades vinculadas al tránsito off-road y servicios asociados.
En declaraciones a Radio Pinamar 24, Ibarguren sostuvo que en la ciudad “hay miles de vecinos que son responsables” al transitar con esos rodados y afirmó que la decisión responde a una mirada que, según señaló, “no conoce nuestra realidad”.
También remarcó el impacto económico de la actividad y mencionó que genera trabajo para pinamarenses vinculados a comercios, guarderías y servicios de mantenimiento.
Ibarguren calificó la cautelar como “injusta” y “poco inteligente” y señaló que “prohibir por culpa de unos pocos inconscientes” no resuelve el problema. Indicó que el municipio propone controles y sanciones para conductas peligrosas.
El intendente afirmó que “prohibir indiscriminadamente no es la solución” y ratificó que presentarán la apelación para que la medida sea revisada por la Justicia.