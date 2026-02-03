Seguridad

El intendente de Pinamar buscará revertir la prohibición de 4x4 y UTV en zonas de arena

Juan Ibarguren confirmó que apelará la cautelar que prohíbe circular con 4x4, UTV y cuatriciclos en La Frontera. Dijo que la medida es “injusta” y planteó que el foco debe estar en controles y sanciones.