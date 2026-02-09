Evolución clínica

Traslado de Bastián Jerez: comienza nuevo paso en su recuperación en una clínica de San Justo

A casi un mes del grave accidente en las dunas de Pinamar, el niño de 8 años que se encontraba internado en Mar del Plata fue trasladado este lunes en un vuelo sanitario hacia una clínica del Área Metropolitana de Buenos Aires. La evolución clínica alentadora y la planificación del operativo abren una nueva etapa en su tratamiento.