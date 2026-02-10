Caso Bastián: terminó la octava cirugía y fue la primera en el Hospital Italiano de San Justo

Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera a casi un mes del choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en Pinamar, fue sometido este martes 10 de febrero a su octava cirugía. Fue, además, la primera intervención desde su ingreso al Hospital Italiano de San Justo.
El procedimiento incluyó un drenaje de líquido abdominal y un nuevo reemplazo de válvula. Según se informó, la operación concluyó durante la tarde y se realizó con seguimiento y coordinación entre los equipos médicos que lo asistían en Mar del Plata y el centro de alta complejidad del conurbano bonaerense.
La intervención y el trabajo entre equipos
Desde su entorno indicaron que la cirugía ya estaba prevista dentro del plan de tratamiento y que se resolvió concretarla en el lugar al que fue trasladado, por cercanía con la familia. La decisión, señalaron, contempló también la necesidad de contar con un efector capaz de sostener cuidados críticos y rehabilitación.
Bastián había sido derivado el 9 de febrero desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. El traslado se realizó en un vuelo sanitario y al llegar se desplegó un operativo policial en el ingreso del establecimiento donde permanece internado.
Del coma al inicio de la rehabilitación
El menor despertó del coma farmacológico el 4 de febrero. En los días posteriores, su madre comunicó en redes sociales que logró reconocer a sus familiares y que comenzó a manifestar respuestas con gestos y expresiones, una señal alentadora dentro del proceso de recuperación.
En Mar del Plata había atravesado siete cirugías. Tras esta octava intervención en San Justo, continuará en la Unidad de Terapia Intensiva y, una vez estabilizado, iniciará un proceso de rehabilitación motriz que, se anticipó, será extenso.