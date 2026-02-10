Sigue grave

Caso Bastián: terminó la octava cirugía y fue la primera en el Hospital Italiano de San Justo

Bastián Jerez, el niño de 8 años herido en el choque entre un UTV y una Amarok en Pinamar, fue operado por octava vez. En San Justo le realizaron un drenaje abdominal y reemplazaron una válvula.