Bastián Jerez volvió al quirófano y citaron a su madre a declarar por el accidente en Pinamar
El niño de 8 años fue sometido a una nueva intervención quirúrgica mientras la causa judicial avanza y la fiscalía convocó a familiares en el marco de la investigación por el choque entre un UTV y una camioneta.
El hecho ocurrió durante el verano en Pinamar y dejó a varios menores con lesiones.
Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera tras el grave accidente ocurrido hace un mes en Pinamar, fue sometido a una nueva intervención quirúrgica. Se trata de la novena operación desde el choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok.
Mientras el menor continúa internado, la causa judicial avanza y el fiscal interviniente citó a declarar a su madre.
Según informó su madre, Macarena Collantes, Bastián ingresó nuevamente al quirófano en el Hospital Italiano de San Justo, donde permanece internado desde la semana pasada.
El traslado se realizó desde el sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, ubicado en Mar del Plata, debido a la complejidad del cuadro y la necesidad de una atención especializada.
Elmensaje de sufamilia
Antes de la intervención, Collantes compartió un mensaje en redes sociales en el que pidió acompañamiento y oraciones para su hijo. Luego, también difundió una publicación de una familiar cercana en la que se destacaba la fortaleza del niño y el apoyo de su entorno.
Bastián permanece internado tras ser sometido a una nueva intervención quirúrgica.
Los mensajes reflejaron el delicado momento que atraviesa la familia y la esperanza puesta en la evolución favorable del menor, que continúa dando pelea tras el violento accidente.
Quiénes están imputados
En paralelo al estado de salud de Bastián, la investigación judicial sumó nuevas medidas. El abogado Fernando Burlando confirmó que el fiscal Sergio García citó a declarar a la madre del niño el próximo 3 de marzo.
Además, el padre de las dos niñas de 8 y 9 años que viajaban junto a Bastián en el UTV también deberá prestar testimonio.
Inhabilitaron a los conductores que dieron positivo en alcoholemia.
En el expediente figuran como imputados Manuel Molinari, conductor de la camioneta; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño.
Los tres están acusados por el delito de lesiones culposas agravadas, mientras la Justicia continúa analizando responsabilidades en el hecho.