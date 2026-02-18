Villa Gesell: una joven de 25 años está en terapia intensiva tras un accidente con un UTV

Una joven de 25 años resultó gravemente herida tras volcar con un UTV en los médanos de Villa Gesell, en un accidente que ocurrió a poco más de un mes del siniestro de Bastián en Pinamar. El vehículo volcó y dio varios giros sin la participación de otros automotores, dejando a la mujer con múltiples lesiones graves.
El accidente
El incidente se produjo el martes por la tarde. Testigos relataron que el UTV, conducido por un hombre que viajaba junto a la joven, perdió estabilidad y volcó. “La mujer se llevó la peor parte del accidente, salió despedida del vehículo y este terminó cayendo encima de ella”, detallaron fuentes oficiales.
La joven fue asistida de inmediato y trasladada primero al Hospital de Villa Gesell, y posteriormente derivada con pronóstico reservado a la Clínica Pueyrredón en Mar del Plata.
Estado de salud y lesiones
Según informaron fuentes oficiales a 0223, la paciente ingresó con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano, presentando pérdida de conocimiento al momento del ingreso. Entre las lesiones más graves se encuentran fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de afectaciones en la lámica y carilla articular de C5.
Asimismo, se le diagnosticó contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular, lo que evidencia la gravedad del accidente.
La policía de Villa Gesell realizó peritajes en el lugar para determinar las causas que provocaron el vuelco del UTV. Hasta el momento, las circunstancias exactas del accidente no fueron esclarecidas, y las autoridades continúan con las tareas de investigación para establecer responsabilidades y prevenir futuros incidentes en la zona de médanos.