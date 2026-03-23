Tras despegar

Se estrelló un Hércules de la fuerza aérea colombiana con más de 100 militares a bordo

Un avión militar C-130 Hércules se accidentó este lunes poco después de despegar de Puerto Leguízamo, en Putumayo. El Ministerio de Defensa confirmó el siniestro, pero todavía no informó una cifra oficial de fallecidos ni de militares a bordo.