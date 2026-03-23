Se estrelló un Hércules de la fuerza aérea colombiana con más de 100 militares a bordo

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló este lunes en Puerto Leguízamo, en el sur del país, pocos minutos después de iniciar el despegue. La aeronave transportaba tropas de la fuerza pública y el hecho abrió una carrera contrarreloj para asistir a los heridos, identificar a las víctimas y establecer qué provocó la caída.
La confirmación oficial llegó a través del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien describió el episodio como un “trágico accidente” e indicó que unidades militares fueron desplegadas de inmediato en la zona. Hasta ahora, el gobierno colombiano no precisó cuántas personas iban a bordo ni entregó un balance cerrado sobre muertos o sobrevivientes.
El siniestro ocurrió en Puerto Leguízamo, una zona remota del departamento de Putumayo, sobre la frontera con Perú y Ecuador. Según la información oficial conocida en las primeras horas, el Hércules cayó poco después de despegar, en una maniobra que terminó abruptamente y derivó en una emergencia de gran escala.
Las imágenes que circularon desde el lugar mostraron una espesa columna de humo negro y movimientos urgentes de militares y rescatistas hacia el área del impacto. El escenario reforzó desde el inicio la dimensión del accidente y la dificultad para obtener un parte consolidado en tiempo real.
Qué se sabe sobre los militares a bordo
Uno de los puntos más sensibles sigue siendo la cantidad de uniformados que viajaban en la aeronave. Distintos reportes periodísticos colombianos hablaron de más de 100 soldados o de dos pelotones en traslado, pero esa cifra todavía no fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Defensa ni por la fuerza aérea.
Por eso, la información que hoy puede darse por validada es más acotada: el avión llevaba tropas, se accidentó tras despegar y el número de víctimas aún está en proceso de verificación. En un episodio de esta magnitud, las autoridades eligieron no fijar un dato cerrado hasta completar las tareas de rescate y relevamiento.
Tras el accidente se activaron los protocolos de emergencia y se enviaron equipos al lugar para atender a los afectados e iniciar la investigación. El Ministerio de Defensa remarcó que todavía no se conocen las causas del siniestro, por lo que el foco inmediato quedó puesto en la asistencia y en la recuperación de información clave de la aeronave.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso y volvió a insistir con la necesidad de modernizar el equipamiento militar. Su reacción dejó ver que la tragedia también abrió una discusión sobre el estado operativo de parte de la flota y sobre las trabas para renovar material estratégico de transporte.
Un modelo central para el transporte militar
El C-130 Hércules es uno de los aviones de carga militar más utilizados del mundo y cumple un rol clave en el traslado de tropas, equipamiento y suministros en zonas de difícil acceso. En países con geografías extensas y regiones remotas, como Colombia, su función logística es decisiva para sostener operaciones y relevos.
Por eso, el accidente de este lunes no solo golpeó por la posible magnitud humana del hecho, sino también por el impacto institucional que tiene la caída de una aeronave de este tipo en una región particularmente compleja desde el punto de vista militar y territorial.