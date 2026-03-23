Tragedia de Air Canada

¿Falla en la torre de control? Investigan las causas del choque fatal en LaGuardia

El accidente ocurrió durante el aterrizaje el domingo por la noche. Fallecieron el piloto y el copiloto de la aeronave. Hay más de 40 heridos y el aeropuerto permanece cerrado para las pericias de la NTSB.