¿Falla en la torre de control? Investigan las causas del choque fatal en LaGuardia
El accidente ocurrió durante el aterrizaje el domingo por la noche. Fallecieron el piloto y el copiloto de la aeronave. Hay más de 40 heridos y el aeropuerto permanece cerrado para las pericias de la NTSB.
Tragedia de Air Canada: el factor humano y la saturación del sistema aéreo bajo la lupa. Credito: REUTERS/Bing Guan
Una colisión a alta velocidad en la pista del aeropuerto LaGuardia ha conmocionado a la aviación civil. Un vuelo de Jazz Aviation, operado bajo la bandera de Air Canada Express, impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios mientras aterrizaba en la terminal neoyorquina.
El saldo es trágico: el piloto y el copiloto de la aeronave perdieron la vida en el acto. Por otro lado, 41 personas —entre pasajeros, tripulantes y bomberos— debieron ser trasladadas a centros asistenciales.
Según el último reporte de la Autoridad Portuaria, 32 de ellas ya han sido dadas de alta, mientras se evalúa el estado de los heridos restantes.
Los detalles del impacto
El incidente se produjo alrededor de las 23:40 del domingo. Según datos preliminares de Flight Radar 24, el vuelo 8646 colisionó contra el camión de bomberos —que se desplazaba para responder a otra emergencia— a una velocidad aproximada de 160 km/h.
Investigación en curso: cómo un camión de bomberos terminó en la trayectoria de un avión a 160 km/h
Entre los testimonios más impactantes, fuentes policiales confirmaron que una azafata sobrevivió al impacto tras ser hallada fuera del fuselaje, todavía sujeta a su asiento de seguridad.
Bajo la lupa: ¿Falla en la torre de control?
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ya lidera la investigación. El foco principal está puesto en la coordinación entre el control de tráfico aéreo y el vehículo de tierra.
Especialistas en aviación señalan que el sistema podría estar operando al límite. "No fue un roce, fue una colisión a alta velocidad que refleja un sistema bajo presión", advirtieron expertos consultados tras el siniestro.
Investigación en curso: cómo un camión de bomberos terminó en la trayectoria de un avión a 160 km/h
En aeropuertos complejos como LaGuardia, existen protocolos estrictos de comunicación:
Controlador de tierra: maneja las calles de rodaje y vehículos.
Controlador local (Torre): autoriza despegues, aterrizajes y el uso de la pista.
La investigación deberá determinar si existió una falta de sintonía entre ambos puestos al momento de autorizar el cruce del vehículo de emergencia por la pista activa.
Repercusiones internacionales
El ministro de Transporte de Canadá, Steven MacKinnon, expresó sus condolencias y confirmó que su país colabora estrechamente con las autoridades estadounidenses. Por su parte, el presidente Donald Trump calificó el suceso como "terrible" durante una breve declaración este lunes.