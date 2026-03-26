Murió Noelia Castillo tras recibir la eutanasia después de 601 días de batalla judicial

Noelia Castillo murió este jueves tras recibir la eutanasia en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Cataluña. Tenía 25 años y se había convertido en uno de los casos más emblemáticos sobre el derecho a la muerte asistida en España por la batalla judicial que debió atravesar para hacer efectiva una decisión que ya había sido avalada por los organismos médicos y por la Justicia.
La joven había solicitado la eutanasia en 2024, después de quedar parapléjica tras un intento de suicidio ocurrido en octubre de 2022. Su cuadro incluía una lesión medular irreversible, dolor físico persistente y un sufrimiento psíquico severo que los informes médicos consideraron compatible con el acceso a la prestación prevista en la legislación española.
Un proceso frenado por la disputa judicial
La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña había aprobado su pedido en julio de 2024, pero el procedimiento quedó trabado por la oposición de su padre, que cuestionó la capacidad de Noelia para decidir y promovió distintos recursos con el respaldo de la asociación Abogados Cristianos. Esa ofensiva judicial demoró durante 601 días una eutanasia que, de no mediar esas presentaciones, se habría realizado en agosto de 2024.
Durante ese recorrido intervinieron varias instancias judiciales. El caso pasó por tribunales catalanes, por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional y también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó las medidas cautelares pedidas para frenar el procedimiento. Incluso en las horas previas a la eutanasia hubo un último intento judicial para suspenderla, también desestimado.
El testimonio público antes de morir
En las horas previas al procedimiento, Noelia había dado una entrevista televisiva en la que habló abiertamente de su agotamiento físico y emocional. “Por fin lo he conseguido, por fin podré descansar”, dijo, al explicar que ya no tenía ganas “de nada” y que quería dejar de sufrir. También aclaró que no pretendía convertirse en símbolo de nada: “No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida”.
Su historia personal había estado atravesada por múltiples violencias, una infancia marcada por el desamparo y varios intentos de suicidio previos. Según los reportes publicados en España, la paraplejia fue consecuencia de haberse arrojado por una ventana en 2022, poco después de haber sufrido una agresión sexual múltiple que nunca llegó a denunciar formalmente.
Un caso que reabrió el debate en España
La muerte de Noelia volvió a poner en primer plano el debate español sobre la ley de eutanasia, la autonomía personal y los límites de la intervención familiar o ideológica en decisiones sobre el final de la vida. Su caso fue leído por distintos sectores como una prueba extrema de las dificultades que todavía enfrenta el ejercicio efectivo de un derecho ya reconocido por la legislación.
También dejó expuesta la tensión entre el reconocimiento jurídico del derecho a morir dignamente y la posibilidad de que ese derecho quede bloqueado durante meses o años por litigios promovidos por terceros. En el caso de Noelia, todos los tribunales que revisaron la cuestión concluyeron que su voluntad era firme, clara y válida.