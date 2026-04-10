El mercado automotor argentino atraviesa un momento inusual. En abril de 2026, las principales terminales decidieron, en su mayoría, mantener los precios sin cambios respecto a marzo, consolidando una tendencia que ya venía del mes anterior.
Autos sin aumentos y con rebajas: qué marcas bajaron precios y cómo quedó el mercado en abril
Las terminales definieron su estrategia para abril con precios congelados en la mayoría de los casos, pero una marca sorprendió con rebajas en modelos clave.
Sin embargo, en ese escenario de estabilidad, una marca rompió la lógica dominante. Ford aplicó rebajas en varios de sus modelos más demandados, en una jugada que busca reposicionarse frente a un mercado cada vez más competitivo.
La decisión marca un punto de inflexión en la dinámica comercial del sector, donde ya no solo se trata de sostener precios frente a la inflación, sino de ajustar estrategias para ganar volumen de ventas.
En ese contexto, abril aparece como un mes clave para entender hacia dónde se mueve la industria: estabilidad general, pero con señales de cambio en la política comercial de algunas marcas.
Rebajas selectivas y foco en modelos estratégicos
El movimiento más fuerte lo protagonizó Ford, que decidió reducir precios en parte de su gama. El caso más relevante es el del Ford Territory, su modelo más vendido en lo que va del año, que registró una baja del 4% en todas sus versiones.
También hubo ajustes en la pick-up Ford Ranger. Mientras algunas versiones subieron levemente un 1%, otras registraron bajas del 2% y hasta del 5% en el caso de la versión Black.
A esto se suman reducciones en otros modelos como la F150 Tremor, el Bronco Sport y el Everest, todos con recortes que van del 2% al 3,5%. La estrategia apunta a mejorar la competitividad en segmentos donde la oferta creció de manera significativa en los últimos meses.
En paralelo, la marca mantuvo sin cambios los precios de la Maverick, lo que muestra una política segmentada según el posicionamiento de cada vehículo dentro del mercado.
Un mercado que se redefine sin subir precios
Más allá del caso de Ford, el resto de las automotrices optó por sostener valores. Toyota confirmó que no aplicó modificaciones en toda su gama, manteniendo precios sin cambios por tercer mes consecutivo.
La misma línea siguió General Motors, que también acumula tres meses sin aumentos en los modelos de Chevrolet.
Por su parte, el grupo Stellantis mostró ajustes mínimos. Marcas como Fiat, Citroën y Peugeot aplicaron subas del 0,5% en algunos modelos puntuales, mientras que Jeep y RAM no registraron cambios.
En ese esquema, modelos como el Peugeot 208 o el Fiat Cronos tuvieron leves ajustes, mientras que el resto del portafolio se mantuvo estable. Incluso se sumaron novedades, como el lanzamiento del Citroën C4 Hybrid.
Hacia el cierre de la jornada, Volkswagen confirmó que tampoco habrá aumentos, y Renault anticipó retoques mínimos, manteniendo al Kwid como el auto más accesible del mercado.
Competencia, precios y un nuevo escenario
El congelamiento generalizado de precios no es casual. Responde a un contexto donde la competencia se intensifica, con más modelos disponibles y consumidores más sensibles a las variaciones de precio.
En ese marco, las rebajas selectivas aparecen como una herramienta para ganar posicionamiento sin recurrir a aumentos generalizados. La lógica cambia: ya no se trata solo de trasladar costos, sino de disputar mercado.
La decisión de Ford de bajar precios en modelos clave puede anticipar un nuevo ciclo, donde otras marcas podrían verse obligadas a ajustar sus estrategias si quieren sostener participación.
Así, abril deja una señal clara: el mercado automotor argentino empieza a moverse en clave de competencia real, donde el precio vuelve a ser una variable decisiva.