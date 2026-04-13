INDEC

Inflación de marzo: la educación y los combustibles presionan el índice, que rondaría el 3%

Este martes darán a conocer el dato oficial del tercer mes de 2026. Analistas privados y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) coinciden en una aceleración estacional que marcaría el techo en lo que va del año. El impacto en el bolsillo y la mirada puesta en el segundo semestre.