Este martes 14 de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026. Según las proyecciones de consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación del tercer mes del año se ubicaría en torno al 3%. De confirmarse esta cifra, el índice igualaría el registro de enero y se consolidaría como el más alto del primer trimestre, impulsado fundamentalmente por factores estacionales y el ajuste en servicios regulados.
Inflación de marzo: la educación y los combustibles presionan el índice, que rondaría el 3%
Este martes darán a conocer el dato oficial del tercer mes de 2026. Analistas privados y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) coinciden en una aceleración estacional que marcaría el techo en lo que va del año. El impacto en el bolsillo y la mirada puesta en el segundo semestre.
Los rubros que traccionan la suba
El inicio del ciclo lectivo y la actualización de tarifas han sido los motores principales de la inflación en marzo. De acuerdo con los datos preliminares, el rubro Educación lideró los incrementos con una suba estimada del 8,7%, reflejando el fuerte impacto de las cuotas de colegios privados y el costo de la canasta escolar.
Por otro lado, los combustibles y el transporte también jugaron un papel determinante, con aumentos que promediaron el 6%, afectando de manera directa la estructura de costos de toda la cadena de valor. Asimismo, la canasta básica no dio tregua, manteniendo la presión sobre el poder adquisitivo de los santafesinos y el resto de los consumidores del país.
El espejo de la Ciudad de Buenos Aires
Como suele ocurrir cada mes, el dato de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) sirvió como anticipo. En territorio porteño, la inflación de marzo fue del 3%, mostrando una aceleración respecto al 2,6% registrado en febrero. Un dato no menor es la diferencia metodológica: mientras CABA ya utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, el INDEC continúa operando con la base 2004/05, lo que genera divergencias en la ponderación de ciertos consumos actuales.
En el desglose porteño, se observó que la Vivienda y los servicios públicos (agua, luz y gas) subieron un 3,2%, mientras que los Alimentos mostraron un alza del 2,6%, con la carne como principal protagonista (+6,3%), compensada parcialmente por bajas estacionales en frutas y verduras.
Proyecciones
A pesar del repunte de marzo, el horizonte trazado por el Banco Central sugiere un camino de desaceleración gradual. Las proyecciones del REM indican que para abril el IPC descendería al 2,6%, mientras que para mayo se ubicaría en un 2,3%.
El optimismo oficial y del mercado se traslada a la segunda mitad del año. Se espera que, con la llegada de la primavera, la inflación quiebre la barrera del 2% mensual:
- Junio - Julio: 2,0%
- Agosto - Septiembre: 1,8%
De cumplirse este escenario, el año 2026 cerraría con una inflación acumulada del 29,1%, una cifra que, si bien marca una tendencia a la baja respecto a periodos anteriores, sigue representando un desafío cotidiano para la economía de los hogares, considerando que el primer bimestre ya acumuló un 5,9%.
La cifra que informe el INDEC este martes será clave para calibrar las expectativas de los agentes económicos y la dinámica de las paritarias. En un contexto donde la inflación núcleo se resiste a bajar del 2,9%, la mirada está puesta en la capacidad del Gobierno para sostener la tendencia descendente en un año donde el consumo interno busca, con dificultades, su punto de equilibrio.