La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió este lunes a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por la causa de presunto enriquecimiento ilícito.
Karina Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni
La secretaria general de la Presidencia se mostró nuevamente junto al jefe de Gabinete: recorrieron las instalaciones del Instituto Malbrán. Mientras, declararon las prestamistas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.
Karina Milei y Manuel Adorni se mostraron juntos en una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, a la cual sumó al ministro de Salud, Mario Lugones.
La visita se dio en medio de denuncias que pesan sobre integrantes del gobierno nacional. Por un lado, con Adorni en el centro de las investigaciones por la compra de departamentos y los vuelos al exterior. También Lugones atraviesa un conflicto en el Ministerio de Salud por la falta de pago con las prestaciones de PAMI.
Sobre el laboratorio
En el citado lugar funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina, lo que posiciona a la Argentina como líder regional en salud pública y fortalece la seguridad sanitaria y científica del país.
El nuevo laboratorio se integrará a la red mundial de laboratorios de máxima seguridad y será un centro estratégico para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo, así como para fortalecer la seguridad sanitaria a nivel nacional y regional.
La puesta en funcionamiento del BSL-4 y la instancia formativa a cargo de expertos de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia (BEP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos consolidan una alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos.
También estuvieron presentes durante la actividad el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana; la directora de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones; la jefa del Laboratorio de Bacteriología Especial del INEI, Mónica Prieto; la jefa del Servicio Antimicrobiano del INEI, Alejandra Corso; el director de la Unidad Operativa del Centro de Contención Biológica, Alexis Edelstein; y el asesor de la Dirección de ANLIS Malbrán, Juan Ignacio Mier.
Declararon las prestamistas
Las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sostuvieron que al funcionario le resta pagar 70.000 dólares más intereses.
Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, que prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni.
En su testimonio, ambas mujeres ratificaron el otorgamiento del préstamo hipotecario privado, es decir ‘no bancario’, de 100.000 dólares en noviembre del año 2024 para la compra del departamento situado en la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco.
Asimismo, confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”. Aparentemente, el crédito se otorgó “con una tasa del 11% anual”, donde Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes.
Por el momento, la Justicia investiga si ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para realizar dicho préstamo y busca determinar la trazabilidad real de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni.
Según la escribana que validó las firmas de éste inmueble y el que se encuentra en el country de Exaltación de la Curz, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.
Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo entre los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.
Para el miércoles 15, está prevista la declaración de las otras dos acreedoras, Beatriz Viegas de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, vinculadas a la compra de la misma propiedad situada en el barrio de Caballito.
La semana pasada, también declaró vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.