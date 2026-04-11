Frente judicial y financiero golpea en la Rosada

El mileísmo enfrenta varias batallas en tribunales y sale a explicar las turbulencias económicas

A las causas y exigencias del Poder Judicial -debido a sucesivas denuncias, amparos y decisiones que frenan la gestión- al Gobierno nacional se le suma una situación económica, que infiere, debe salir a atenuar comunicacionalmente.