Tras la avanzada tribunalicia -que persiste- contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni; los amparos que frenan la Modernización Laboral y los requerimientos que exigen que se aplique el Financiamiento Universitario aprobado en el Congreso, en Casa Rosada ya encaran la contraofensiva contra la judicialización de su último logro, nos referimos a la reformulación de la Ley de Glaciares.
El mileísmo enfrenta varias batallas en tribunales y sale a explicar las turbulencias económicas
A las causas y exigencias del Poder Judicial -debido a sucesivas denuncias, amparos y decisiones que frenan la gestión- al Gobierno nacional se le suma una situación económica, que infiere, debe salir a atenuar comunicacionalmente.
En el sector norte de la sede ejecutiva nacional expresaron: “Ya sabemos que hay intentos de judicialización. Con las que ya se iniciaron vamos a defender la posición. Lo que pasa es que como el proceso estuvo muy bien hecho, pura y exclusivamente gracias a nuestra tarea, estamos confiados en que vamos a poder hacer valer la ley que fue sancionada por el Congreso de la Nación sin muchos problemas”, expresó uno de los hombres del alto asesor Santiago Caputo, quien a la vez agregó que esto tiene que ver con “el flagelo del control de recursos de la Argentina, porque permite que cualquier juez de cualquier distrito del país pueda estar interrumpiendo el cumplimiento de los acontecimientos. Esto no interrumpe ningún proceso de inversión porque vos ya tenés una ley del Parlamento que te garantiza un marco normativo. Eso me parece que lo va a trabajar la Procuración del Tesoro", aseguró la fuente.
Por estas horas, Balcarce 50 se dirime en la intención de recuperar la agenda política, y fue en ese sentido que otro de los operadores de máxima confianza de Javier Milei se refirió –consultado por El Litoral- con respecto al proceso en el que el Presidente tiene que comunicar gestión en medio de una crisis que tiene como protagonista a su vocero, que no puede salir a cumplir esa tarea por su situación legal. El informante fue taxativo, y afirmó que ese problema "se destraba cambiando el orden de los factores, el presidente va a ser el vocero", arremetió.
En esa línea, el funcionario opinó que en torno al ministro coordinador "no hay una causa real, es meramente un problema mediático el que está sufriendo el pobre Manuel, justamente. Un funcionario puede ser el vocero de su problema. ¿No lo está haciendo? ¿porque no?”, preguntó el colaborador a este medio, añadiendo que “Adorni dio una conferencia la semana pasada (en rigor de verdad hace más de 15 días), y cerró mencionando que, “no hay ningún problema, el vocero y ministro puede defenderse".
En referencia a la actuación de la Justicia, la voz oficial manifestó que "técnicamente no me sorprende la actuación de (Ariel) Lijo”. Y debido a las especulaciones sobre la posibilidad de un supuesto futuro nombramiento de ese juez federal que ya fue candidato del mileísmo a integrar la CSJN, aseguró: “No hay ninguna discusión que el Presidente quiera dar con respecto ni con relación a la Corte Suprema, ni con relación a la Procuración General. Para que eso suceda ambas partes deberían confiar en la otra. Uno podría argumentar que el problema de las partes no es confiable", le dijo a este diario, al que le amplió que, "no sé si lo de la Procuración General -que hoy ocupa interinamente Eduardo Casal- no está en agenda hasta que termine el mandato del Gobierno. A priori, el Presidente no quiere dar ninguna discusión que indique negociación que requiera dos tercios del Senado", aseveró.
El periodismo acreditado en el palacio rosado también preguntó en el área controlada por La Fuerzas del Cielo acerca de la defensa que uno de sus militantes, Nicolás Promanzio, hizo públicamente de la gestión y el caso Adorni a diferencia de la mayoría de los integrantes del Gabinete nacional. La respuesta fue que el joven "es un ciudadano privado. ¿Estás diciendo que él, que es brillante, pero es un chico de 23 años, sin cargó público, salió a poner la cara por el Gobierno?, aprobó un dirigente libertario con despacho en el edificio del PEN que quiso aclarar que el portavoz informal, “no salió identificado con el oficialismo. No estoy siguiendo la agenda de medios en la tele, pero tienen que haber estado los ministros en la tele ¿no?”, interrogó capciosamente, y seguido expresó que “Toto (Caputo) estuvo. Lo que sí les puedo decir es que me parece muy loable de parte de Nico, sin ninguna obligación ni responsabilidad, que le salga a poner el pecho a las balas... ¡chapó!”, festejó nuevamente para concluir notificando que “no hay ninguna orden para que los ministros no vayan a los medios".
Uno de los temas que no quedó excluido en el seno del poder fue el que planteó el propio Jefe de Estado al reconocer que los últimos meses de la economía fueron duros. Un funcionario que actúa de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Palacio de Hacienda le manifestó a este medio que "vemos una distorsión entre los datos, pero bueno eso es un proceso, es lo que dijo Milei. Tenemos un presidente que no cree en las predicciones”, replicó, al mismo tiempo que contestó: “¿Cuándo la gente va a percibir las mejoras?... el Presidente no tiene forma de saberlo. En general ese es un proceso que lleva varios meses del año y al mismo tiempo tiene que ver con otras cuestiones. La discusión de los sectores es ajena al estado general, es ajeno al Poder Ejecutivo Nacional, es ajeno al Presidente. La economía funciona así. Hay sectores que son más competitivos y otros que no lo son. Lo único que uno puede hacer es mirar promedios, que es lo que decía parte del tuit de Javier. Está la ciencia estadística para determinar cuáles son las tendencias de las distintas variables. La forma de hacer eso es establecer promedios macro de las variables A, B, C, D. Después si un sector se hizo percha y otro sector subió 30 por ciento interanual, eso se escapa", arguyó la garganta.
Bajo ese criterio, el economista liberal libertario expuso que “lo de establecer una inflación en tal mes del año no responde a una predicción es sí misma, sino a una expectativa, que son dos cosas distintas”, y que “tiene que ver con un entendimiento de que, en función de cuando se recomponga la demanda de dinero, y en función de que la oferta de dinero este fija, bueno, entonces más o menos esperamos que ocurra en este momento", sentenció.
Tomando en cuenta el rol comunicacional que vuelve a adquirir el titular del Ejecutivo de la Nación, desde su mesa chica enunciaron que el hecho de que “Milei salga a contestar responde a sus preferencias. En su momento él decidió, harto de que le cuestionen las formas, que en vez de discutir eso discutamos informes. Eso fracasó, empezamos de nuevo, y no se puede negar que rindió frutos electorales. En un momento él quería discutir fondo y ni siquiera lo pudo hacer en twitter. No tiene que ver con respecto a moderarse. Es falso qué se había moderado en su momento, no tiene que ver con una cuestión ideológica, es el contraargumento lo que estoy diciendo. Él no se moderó, lo que él estaba discutiendo en manera de contenido es lo importante", subrayó el colaborador ministerial, que también reflexionó:
"Estamos explicando un poco, tal vez finalmente nos podamos poner a discutir las cosas importantes, dado que nos pasamos discutiendo pavadas. Bienvenido sea que empecemos a hablar eso. No tiene nada que ver con nuestras convicciones del programa económico, nuestra certeza es que la manzana sube y después va a caer. Es decir que la inflación va a bajar, y la baja del riesgo país y la tasa de interés hará que el crédito se expanda. Entonces esas son certezas, y no hay ninguna diferencia entre micro y macro. La macro es la suma de todas las micros, son la misma cosa. Es falsa la dicotomía. lo que se debería estar planteando en la intención, no es una diferencia y tensión entre ambas, sino la discusión de los sectores. Hay sectores que no pueden esperar. Ese es un argumento que lo podría interpretar por válido, pero te lo llevo a que no tiene nada que ver con la función del Gobierno, porque no importa ocuparse de ese 5% o ese sector en particular. Es un planteo válido, el planteo micro o macro no lo es", enfatizó.
Antes de finalizar la charla con El Litoral, el influyente asistente gubernamental adujo que "el proceso de baja de tasas y expansión del crédito, que venía ocurriendo y explotó por el ciclo electoral, se interrumpió en marzo, se invirtió por eso y ahora estamos de nuevo en ese mismo proceso en el que están bajando las tasas y expandiéndose el crédito. ¿Cuánto tiempo va a llevar para volver al ritmo de lo que venía expandiéndose previo al ciclo electoral? No tengo ni idea. Un riesgo país de 550 puntos es crecer al 6% anual en la Argentina, entonces tener un riesgo en esa cifra quiere decir que en condiciones normales de presión y temperatura deberíamos crecer 6 por ciento anual. ¿Quiere decir que todos los sectores de la economía van a crecer a 6% anual? No, por eso un promedio es un promedio”, consignó.
La última frase del funcionario estuvo ligada a los procesos de dilación y aplazamiento de pagos que se están dando. La fuente indeclinable señaló que "la mora crece porque los bancos le prestaban a otra entidad sin riesgo como el Estado y ahora lo presta a la sociedad. No tiene nada que ver con el Gobierno, los bancos van a tener que empezar a trabajar de bancos y le van a tener que prestar a la gente común. El negocio bancario es un negocio muy simple en lo conceptual pero muy difícil de ejecutar porque pongo plata a una tasa determinada y presto plata a un período de tiempo determinado. Eso que parece fácil, si le errás en el cálculo, te fundís, entonces los bancos van a tener que aprender a hacer eso", concluyó.