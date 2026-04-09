La llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile ha marcado el inicio de una nueva etapa en el vínculo bilateral con la Argentina. Tras participar de la ceremonia de asunción, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro de trabajo que cristalizó un fuerte alineamiento político, revirtiendo el distanciamiento que se había profundizado en el último tramo de la gestión de Gabriel Boric.
Milei y Kast sellaron una alianza estratégica con foco en seguridad y comercio
Tras la asunción del nuevo mandatario chileno, ambos presidentes ratificaron su sintonía ideológica. El analista Joaquín Bernardis destacó en CyD Litoral los ejes del encuentro: cooperación contra el crimen organizado, el respaldo por Malvinas y la proyección hacia el Asia-Pacífico.
En diálogo con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis subrayó la importancia de este cambio de clima: "Volvió la sintonía política y eso reactiva los temas de la agenda bilateral, siempre bajo el paraguas ideológico de los Estados Unidos, donde ambos presidentes están muy alineados".
Seguridad
Uno de los puntos más sensibles tratados en la reunión fue la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, un nombre propio acaparó la atención judicial: Galvarino Apablaza Guerra. El exguerrillero chileno, acusado del asesinato de un senador en los años 90 y que obtuvo refugio político en Argentina durante la década de 2000, es hoy una prioridad para ambos gobiernos.
"Chile agradeció la postura argentina. Tanto el gobierno de Kast como el de Milei lo están buscando para que sea extraditado y responda ante la justicia chilena", explicó Bernardis, marcando un giro radical en la posición histórica de Buenos Aires sobre este caso.
Malvinas y la plataforma logística
Un dato no menor para la diplomacia nacional fue el explícito respaldo de Kast a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Según Bernardis, este apoyo resulta vital en un contexto donde otros socios regionales han mostrado ambigüedades.
"Es muy importante para la posición argentina obtener el apoyo de Chile, especialmente considerando que siempre termina siendo la plataforma logística del Reino Unido. Mientras vemos que Brasil cooperó más con los británicos últimamente, recuperar esta sintonía con Santiago es clave", analizó el especialista.
Economía: la puerta al Pacífico
En términos comerciales, la tendencia es alcista. Desde el año 2020, el intercambio entre ambas naciones creció un 15%, con el foco puesto en tecnologías y en el potencial energético de Vaca Muerta.
La presencia de la ministra de Obras Públicas chilena en la comitiva oficial abre la puerta a proyectos de infraestructura para mejorar la interconexión entre el Atlántico y el Pacífico.
"Chile es una plataforma fundamental para llegar al Asia-Pacífico, donde están nuestros principales socios comerciales. Esta cooperación para unir ambos océanos es una necesidad estratégica para la Argentina", concluyó Bernardis.