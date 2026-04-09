Geopolítica regional

Milei y Kast sellaron una alianza estratégica con foco en seguridad y comercio

Tras la asunción del nuevo mandatario chileno, ambos presidentes ratificaron su sintonía ideológica. El analista Joaquín Bernardis destacó en CyD Litoral los ejes del encuentro: cooperación contra el crimen organizado, el respaldo por Malvinas y la proyección hacia el Asia-Pacífico.