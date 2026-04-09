Debate en la cámara

Cómo votaron los diputados santafesinos la reforma de la Ley de Glaciares

Se modifica la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La votación final fue 137 afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.