Una extensa reunión, por momentos dramática, de senadores provinciales, ministros del Poder Ejecutivo Provincial, trabajadores de Lácteos Verónica y sus representantes gremiales, así como de intendentes y presidentes comunales de las localidades involucradas, tuvo lugar en el recinto de la Cámara alta santafesina con el objetivo central de que no se pierda esa empresa y se reactive su producción.
Apoyo de senadores y ministros a trabajadores de Lácteos Verónica
Habrá una revisión pormenorizada de la situación judicial de los propietarios de la firma, que no paga los salarios desde hace 90 días. El objetivo es la reactivar la empresa, pero los propietarios no se sientan a dialogar.
Hubo damnificados de las tres plantas paralizadas por la empresa en la provincia (Suardi, Classon-Totoras y Lehman) y el encuentro fue coordinado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, tal como había sido acordado pro una resolución votada por los miembros del cuerpo.
Integrantes del oficialismo y de la posición, así como altos funcionarios de la Casa Gris y de los gobiernos locales en problemas por el cierre, acudieron al encuentro en el que se expusieron posibles "acciones" para lograr que los propietarios de la firma se hagan cargo de la situación. Lo más urgente es que desde hace 90 días se adeudan los salarios y que la elaboración de esos productos alimenticios se ha detenido.
Los trabajadores transmitieron la angustia de su situación y las secuelas que viven esas comunidades, que van más allá de las familias directamente afectadas por el incumplimiento de la leyes laborales.
Participaron y expusieron sus posiciones representantes de seis departamentos: el radical de San Cristóbal ya mencionado, el justicialista Alcides Calvo (Castellanos) y los miembros del bloque de la UCR Hugo Rasetto (Iriondo), Leonardo Diana (San Jerónimo), Germán Giacomino (Constitución) y Esteban Motta (San Martín).
Por parte del gobierno provincial hablaron el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, su par de Trabajo, Roald Báscolo, además de funcionarios de distintas áreas vinculadas a la producción y el desarrollo territorial, y colaboradores del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en representación de la ministra Victoria Tejeda.
Por la parte sindical aducieron los dirigentes del gremio ATILRA, Alejandro Cabrera y Domingo Posetto. En representación de los trabajadores de la localidad de Lehmann, se contó con el acompañamiento del presidente comunal Marcelo Bett.
Los trabajadores manifestaron la difícil situación que atraviesan tanto a nivel personal como junto a sus familias, y confesaron incluso el profundo desgaste psicológico que les causa "el abandono de la parte patronal" respecto de sus responsabilidades más elementales, como el pago de los sueldos.
Expusieron la crítica situación económica que enfrentan, sin salarios desde hace más de tres meses y subrayaron que es "urgente" una salida. "No podemos estar sujetos a los tiempos judiciales ni los políticos, ni tampoco a los plazos que demanden eventuales procesos de venta o negociación por parte de los propietarios", destacaron.
Remarcaron que "de no mediar una solución responsable por parte de la familia Espiñeira, podrían derivarse consecuencias judiciales de gravedad". En este marco, el senador Alcides Calvo sugirió indagar, tanto a nivel provincial como nacional, cuáles son las causas judiciales vinculadas a la firma, con el objetivo de analizar en qué situación se encuentran y permitir que todos los sectores afectados puedan acoplarse a estas instancias. Se acordó avanzar en una estrategia integral que privilegie el diálogo pero no descarte las acciones judiciales si los propietarios no se hacen cargo de sus obligaciones.
Hubo coincidencias en cuanto a que la situación de la empresa no solo impacta en los trabajadores, sino también en distintos actores de la cadena productiva, lo que refuerza la importancia de arribar a un acuerdo, "en un contexto que se ve dificultado por la ausencia de los propietarios de la firma en las instancias de diálogo", subraya el servicio de prensa de la Cámara de Senadores.
Habrá una "convocatoria formal a los responsables de la empresa para que puedan exponer su posición y participar de una mesa de trabajo conjunta", agregó esa fuente.
El conflicto, en cifras
La paralización de Lácteos Verónica genera pérdidas superiores a los 60 millones de dólares para los productores lecheros, más de 14.000 millones de pesos para proveedores, y afecta directamente a más de 700 familias de trabajadores, que desde hace más de 90 días no cobran sus salarios.
En las localidades directamente involucradas cae la actividad económica, producto de la crisis que atraviesa la empresa. Bajan el consumo y las posibilidades de otros desarrollos económicos por los ingresos perdidos.