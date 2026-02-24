Ayuda santafesina en Suardi para los 70 trabajadores de "Lácteos Verónica"
El Gobierno Provincial y la Municipalidad de Suardi, en el Departamento San Cristóbal, asisten con dinero y alimentos a las familias cuyo sustento depende de esa empresa en crisis. Comunicado del senador Felipe Michlig.
El senador provincial Felipe Michlig, junto al intendente de Suardi, Leandro Gastaldi y el diputado Marcelo González.
El texto indica que junto al intendente, Leandro Gastaldi, el diputado Marcelo González y funcionarios municipales se expuso la preocupación oficial para "encontrar una solución definitiva que permita reactivar la planta industrial y la preservación de las fuentes de trabajo".
En la sala de conferencias de la Municipalidad de Suardi "Oswaldo Pinetti" se desarrolló un encuentro de prensa para informar sobre la grave situación laboral y se enumeraron las medidas tomadas desde ambas jurisdicciones.
En tal sentido, se confirmó: "La continuidad del servicio eléctrico, garantizada mediante gestiones ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE), evitándose cortes por falta de pago; la entrega de 200 módulos alimentarios, ya distribuidos por los delegados equitativamente entre los trabajadores; una asistencia económica directa para los empleados con domicilio en Suardi, consistente en tres entregas de $150.000, totalizando $450.000 por trabajador, a realizarse durante la presente semana, a los 15 días y a los 30 días".
Además, "el intendente informó que se mantuvo comunicación con sus pares de Brinkmann y Morteros para que los trabajadores domiciliados en esas localidades también reciban acompañamiento social acorde a cada realidad".
Lácteos Verónica - Suardi. Foto. Archivo.
Desde 2024
El intendente Gastaldi realizó un repaso del conflicto y señaló que "la problemática ya estaba presente en 2024" y se profundizó durante 2025, "llegando hoy a una situación crítica en 2026". Subrayó que, a pesar de llevar apenas 70 días de gestión, el Gobierno Municipal actuó de manera inmediata junto al Gobierno Provincial para acompañar a los trabajadores y sus familias. Gastaldi destacó "el respaldo permanente del senador Felipe Michlig y del diputado Marcelo González, así como del Gobierno Provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Gustavo Puccini, poniendo en valor un modelo de gestión con un Estado presente y cercano".
El senador Felipe Michlig remarcó "la falta de respuestas del Gobierno nacional".
Ausencia del Gobierno Nacional
Por su parte, el senador Felipe Michlig remarcó "la falta de respuestas del Gobierno nacional". Describió que "mientras se pierden miles de puestos de trabajo en el país, son los gobiernos provinciales y locales los que deben afrontar en soledad las consecuencias de la crisis".
En el mismo sentido se expresó el Intendente Gastaldi, al subrayar que "el Estado provincial y el Estado municipal están presentes, mientras que el Gobierno nacional se encuentra ausente ante la crisis que afecta directamente a los trabajadores y a la producción".
Michlig insistió en "la necesidad de que la empresa encuentre una salida, ya sea mediante la continuidad de la actual gestión o a través de la transferencia de la titularidad, permitiendo la reactivación de la planta y la preservación de las fuentes de trabajo".
El presidente provisional del Senado advirtió que "en la provincia de Santa Fe cerraron alrededor de 1.500 Pymes, con una pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo, mientras que a nivel nacional se registran más de 200.000 empleos perdidos y más de 15.000 empresas cerradas".