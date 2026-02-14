Anuncio de Michlig

Aprueban más de $830 millones del Fondo de Obras Menores para Ceres, San Guillermo y Constanza

El senador provincial informó que la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 aprobó partidas por $830.973.736,74 destinadas a maquinarias, equipamiento y gastos corrientes para Ceres, San Guillermo y Constanza.