Aprueban más de $830 millones del Fondo de Obras Menores para Ceres, San Guillermo y Constanza

El senador provincial Felipe Michlig informó que, en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 —correspondiente al acta N° 1/2026— se aprobaron partidas del Fondo de Obras Menores (FOM) a favor de las ciudades de Ceres, San Guillermo y Constanza por un monto total de $830.973.736,74.
Los fondos estarán destinados a la adquisición de maquinarias, herramientas y equipamientos, además de contemplar porcentajes para gastos corrientes y situaciones de emergencia, según los proyectos elevados por cada gobierno local.
Destino de los recursos
De acuerdo a lo detallado por el legislador, los proyectos gestionados por las intendentes Alejandra Dupouy (Ceres), Romina López (San Guillermo) y el presidente comunal Claudio Cuaranta (Constanza) priorizan la incorporación de equipamiento que fortalezca la capacidad operativa de los municipios y comunas.
El Fondo de Obras Menores permite a municipios de segunda categoría y comunas acceder a financiamiento para la ejecución de obras públicas, compra de rodados y herramientas, así como también a un porcentaje menor destinado a gastos corrientes o emergencias, brindando mayor previsibilidad financiera a las administraciones locales.
Reconocimiento al respaldo provincial
Michlig, coautor de la Ley 12.385 que dio origen al FOM, expresó su agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro; al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y al secretario de Gobierno de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, por el acompañamiento al programa.
El encuentro se desarrolló en la órbita de la Secretaría de Municipios y Comunas y contó con la participación de funcionarios provinciales y legisladores de ambas cámaras que integran la comisión de seguimiento.
El Fondo de Obras Menores se consolida como un instrumento central para el fortalecimiento de las economías locales, al permitir respuestas ágiles y concretas ante necesidades de infraestructura, equipamiento y funcionamiento institucional.
Con esta nueva aprobación de partidas, las tres localidades del departamento podrán avanzar en proyectos estratégicos que apuntan a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de sus comunidades.