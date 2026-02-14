Cambios en el Ejecutivo local: Delbón asumirá como secretario de Gobierno de Avellaneda

El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, anunció una reestructuración en su equipo de trabajo que alcanza tanto al gabinete Ejecutivo como al cuerpo legislativo local.
El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, confirmó la salida de Esteban Zanel de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana y la asunción de Mauricio Delbón Torossi. El movimiento genera además una modificación en el bloque oficialista del Concejo Municipal.
El actual secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Esteban Zanel, dejará su función para volcarse a la actividad privada, siendo reemplazado a partir del miércoles por Mauricio Delbón Torossi, quien hasta hoy se desempeñaba como concejal.
Durante el anuncio, Braidot estuvo acompañado por la presidente del Concejo Municipal, Natalia Gallotti Bacca, y por María Soledad González, quien asumirá la banca vacante en el bloque oficialista.
Braidot dedicó palabras de agradecimiento a Esteban Zanel, destacando su rol como «pieza fundamental» durante sus cuatro años de labor pública. «Ha estado a la altura de las circunstancias permanentemente con un carisma y una calidez que valoramos mucho», afirmó el mandatario.
Por su parte, Zanel explicó que su alejamiento responde a una necesidad personal de retomar su carrera de ingeniería: «Tomo esta decisión porque necesito volver a lo que estudié, a trabajar en mi carrera después de cinco años dedicados a la función pública. Es el momento de captar conocimientos y experiencia técnica en esta etapa de mi vida».
A su turno, el nuevo Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana expresó su entusiasmo ante la designación:
"Es una alegría enorme, lo tomo como una nueva experiencia que asumimos con responsabilidad y con ganas. Agradezco a Gonzalo por la confianza y al partido por acompañarnos. Estoy más que contento de tomar la posta de la secretaría de Esteban, que sé que la ha llevado de la mejor manera, y con todas las ganas de emprender este nuevo desafío y estar a disposición para seguir haciendo esta ciudad que tanto nos gusta».
A raíz del pase de Delbón al Ejecutivo, María Soledad González se sumará al bloque oficialista en el Concejo Municipal. Tras el anuncio, la nueva integrante del cuerpo legislativo manifestó.
"Es una jornada muy especial para mí. Formar parte del Concejo Municipal de Avellaneda es un gran honor que recibo con mucha gratitud, compromiso y humildad. La educación tiene un poder transformador y esos valores se verán reflejados en cada una de mis decisiones. Estoy dispuesta a trabajar desde la cercanía y la escucha al vecino para que toda la comunidad se sienta representada, acompañando los proyectos actuales y pensando nuevas iniciativas que fortalezcan el crecimiento de la ciudad»..