Braidot reestructura su gabinete

Cambios en el Ejecutivo local: Delbón asumirá como secretario de Gobierno de Avellaneda

El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, confirmó la salida de Esteban Zanel de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana y la asunción de Mauricio Delbón Torossi. El movimiento genera además una modificación en el bloque oficialista del Concejo Municipal.