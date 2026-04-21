La Municipalidad de Casilda dejó oficialmente inaugurado el anexo del Teatro Dante, un nuevo espacio destinado a fortalecer el desarrollo cultural y educativo en ese distrito del sur santafesino.
Casilda inauguró el anexo del Teatro Dante: un espacio pensado para los vecinos
Se trata de un salón diseñado para la cultura y la formación en esa localidad del departamento Caseros. El mismo tiene capacidad para 40 personas. Asimismo, incorporará el funcionamiento de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario.
Esto permite ampliar las oportunidades de formación y encuentro para los vecinos.
Dicho acto contó con palabras del intendente Guillermo Franchella y la presencia de integrantes del Departamento Ejecutivo, entre ellos, la secretaria coordinadora de Planificación Territorial, Arq. Maricel Cervigni; la directora de Cultura Rosana Bonavera, la directora de Salud Fernanda Olmedo; el secretario de Hacienda Adrián Ferrer.
El secretario de Control y Seguridad Sebastián Cattena y la directora de Desarrollo Social Patricia Bacalini. También acompañaron el senador Eduardo Rosconi, el intendente de mandato cumplido Andrés Golosetti y demás autoridades del arco político.
Nuevo espacio
El nuevo anexo cuenta con la oficina de la Dirección de Cultura y un amplio salón multiuso con capacidad para aproximadamente 40 personas, equipado con pantalla, sistema de audio y herramientas que permitirán el desarrollo de talleres, capacitaciones y teleconferencias.
Se trata de un espacio versátil que ya cuenta con una agenda activa de propuestas y que, en los próximos meses, incorporará además el funcionamiento de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario, ampliando el acceso a la formación en la ciudad.
Más infraestructura
Durante su intervención, el intendente Guillermo Franchella destacó la importancia de seguir generando infraestructura que acompañe el crecimiento de Casilda, poniendo el foco en la cultura y la educación como pilares fundamentales para el desarrollo.
Con esta inauguración, la gestión municipal continúa consolidando una política pública que apuesta a crear espacios concretos para la capacitación, la expresión y el encuentro, acercando más oportunidades a cada vecino.