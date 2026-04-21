La noticia se conoció en las últimas horas y rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo: Jésica Cirio está embarazada y espera su segundo hijo. La conductora transita este momento lejos de la exposición mediática, en una etapa que ella misma definió como más introspectiva y enfocada en su entorno más cercano.
Jésica Cirio está embarazada: espera su segundo hijo con Nicolás Trombino
La modelo y conductora confirmó que atraviesa un nuevo embarazo en una etapa personal marcada por el bajo perfil. El bebé, que sería un varón, llegará fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino.
Nueva etapa personal
La confirmación del embarazo se dio luego de varios días de versiones y trascendidos en programas de televisión, hasta que la propia Cirio decidió compartir la noticia en su círculo íntimo. Según se conoció, cursa los primeros meses de gestación —alrededor del tercer mes— y espera un varón.
Este será el segundo hijo para la conductora, quien ya es madre de Chloe, fruto de su relación anterior con el exfuncionario Martín Insaurralde. La noticia, de acuerdo a lo que trascendió, fue comunicada primero a su hija, una decisión que la propia Cirio consideraba prioritaria antes de que se hiciera pública.
El embarazo no fue planificado, aunque sí era una posibilidad a futuro para la pareja. La propia modelo reconoció que se trató de una sorpresa, pero que llega en un momento que considera adecuado en su vida.
En cuanto a cómo descubrió la gestación, explicó que comenzó a experimentar síntomas como náuseas y malestar general, lo que la llevó a realizarse estudios médicos que confirmaron el embarazo. Tras esa etapa inicial, actualmente se encuentra bajo controles médicos habituales y en buen estado de salud.
Relación con Nicolás Trombino
El bebé en camino es fruto de su relación con Nicolás Trombino, un empresario vinculado al rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos, con quien mantiene una relación desde hace menos de un año.
A diferencia de etapas anteriores de su vida, Cirio optó por mantener un perfil bajo respecto a su vínculo. De hecho, la pareja no suele mostrarse públicamente ni participar de eventos mediáticos, una decisión que responde a la intención de preservar la intimidad.
Según trascendió, Trombino también es padre de un hijo de una relación anterior y recibió la noticia con entusiasmo. Ambos transitan este momento con expectativas, aunque todavía no conviven y avanzan de manera gradual en la consolidación del vínculo.
La historia entre ambos comenzó a mediados de 2025, cuando surgieron los primeros rumores de romance. Desde entonces, el vínculo se desarrolló de manera reservada, lejos del foco mediático que históricamente acompañó a la conductora.
Reconstrucción personal
El embarazo se da en un contexto personal distinto para Cirio, quien en los últimos años decidió alejarse parcialmente de los medios para priorizar su bienestar y el de su familia.
En distintas declaraciones, la conductora señaló que atravesó momentos difíciles que la llevaron a replantear su exposición pública. En ese marco, optó por enfocarse en su vida personal, su rol como madre y un proceso de introspección que hoy continúa.
La llegada de este nuevo hijo es interpretada por ella como parte de ese proceso. Incluso, en sus propias palabras, se trata de una etapa que vive con felicidad y que considera significativa en términos emocionales.
Otro aspecto que generó expectativa fue la reacción de su hija Chloe, quien, según contó la modelo, recibió la noticia con entusiasmo, aunque inicialmente esperaba la llegada de una hermana.