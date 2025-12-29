Allanan el Banco Central por la causa contra el ex de Jésica Cirio

El Banco Central de la República Argentina fue allanado este lunes en el marco de una nueva investigación judicial que involucra a Elías Piccirillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield. El procedimiento se inscribe dentro de una causa que busca determinar presuntas maniobras irregulares vinculadas a la compra y venta de dólares.
La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, a cargo del juez Sebastián Casanello, y se desplegó de manera simultánea en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.
Allanamientos y secuestro
Los operativos estuvieron a cargo de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales y contemplaron seis allanamientos en total, entre ellos la sede del Banco Central ubicada en el microcentro porteño. La orden judicial incluyó el secuestro de teléfonos celulares, notebooks, computadoras y todo tipo de dispositivos con almacenamiento digital.
Además, los efectivos debían incautar documentación considerada relevante para la investigación y dinero en efectivo que pudiera encontrarse en los lugares inspeccionados. El objetivo central es reconstruir movimientos financieros y comunicaciones que permitan esclarecer el rol de Piccirillo en presuntas operaciones irregulares con divisas.
Maniobras con dólares
La causa se tramita bajo la figura de “averiguación de delito” y apunta a supuestas maniobras conocidas como “rulo” financiero, un mecanismo que consiste en comprar dólares para luego venderlos a un valor significativamente mayor. Las operaciones bajo sospecha habrían tenido lugar durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.
En este contexto, la Justicia intenta establecer posibles vínculos entre Piccirillo, exesposo de la modelo Jésica Cirio, y un exdirector del Banco Central. Esa línea de investigación motivó el allanamiento del organismo y el secuestro de material que podría resultar clave para el avance del expediente.
El trasfondodel casoPiccirillo
Elías Piccirillo se encuentra acusado de haberle “plantado” un arma de fuego y drogas al empresario Francisco Hauque con el objetivo de evitar el pago de una deuda cercana a los seis millones de dólares. Por ese hecho, a comienzos de noviembre la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
La causa original se inició en enero, cuando Hauque fue detenido junto a su esposa mientras circulaban por la avenida Alvear. En aquel momento, el empresario fue señalado como narcotraficante, pero posteriormente denunció que todo había sido armado por Piccirillo en complicidad con efectivos de la Policía de la Ciudad.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló ese expediente al considerar que se trataba de una causa falsa, plagada de irregularidades por parte de los agentes intervinientes. A partir de esa resolución, la investigación se reorientó y comenzó a enfocarse en Piccirillo y en el grupo de policías que participaron del operativo.
Falso operativo
Según la causa, un arrepentido aportó información clave al señalar que el procedimiento habría sido organizado por el comisario Iván Carlos Helguero, jefe de una división de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con esa declaración, los agentes ya contaban con datos previos sobre la supuesta presencia de armas y drogas en el vehículo de Hauque antes de interceptarlo.
Helguero se habría comunicado con el oficial mayor Ybarra para coordinar el encuentro con un informante en la intersección de Pellegrini y Marcelo T. de Alvear. A partir de esa reunión, se habría montado el operativo que derivó en la detención del empresario y su esposa, quienes permanecieron varios días privados de la libertad.
Con los nuevos allanamientos, la Justicia busca profundizar la investigación y determinar si existieron conexiones financieras y administrativas que expliquen el entramado detrás de uno de los casos judiciales más complejos y resonantes del último tiempo.