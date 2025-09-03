Jesica Cirio reapareció en redes sociales y mostró su "nueva vida"

Después de semanas de bajo perfil, Jesica Cirio volvió a compartir imágenes en sus redes sociales. Lo hizo mostrando su día a día, lejos de la exposición mediática y con un claro objetivo: recuperar la calma y priorizarse a sí misma.
Tras el duro momento por la detención de Elías Piccirillo, Jesica Cirio reapareció en redes sociales con un mensaje de autocuidado y una rutina enfocada en el bienestar personal.
En un álbum reciente, la modelo se mostró entrenando, disfrutando de su casa y rodeada de sus perros, que se han convertido en parte esencial de su compañía cotidiana. Junto a las fotos escribió: “Un poquito de mi semana recargando y reconectando con lo que me hace bien”, reflejando su búsqueda de serenidad.
Una de las particularidades fue que Cirio decidió desactivar los comentarios en la publicación, un gesto que muestra su deseo de mantener cierta distancia con la opinión pública y evitar mensajes negativos en un momento tan sensible.
El gimnasio también aparece como un refugio en esta nueva etapa. A través del entrenamiento físico, la conductora encuentra no solo una rutina saludable, sino también un sostén emocional que le permite recomponerse luego de la difícil situación personal.
Además, compartió un breve video en ropa interior, destacando su figura y acompañándolo con un aire de seguridad. Más allá de lo estético, el gesto parece simbolizar un nuevo proceso de aceptación personal y fortaleza.
Aunque se mostró activa en redes, Jesica dejó en claro que atraviesa un momento delicado. Desde su círculo íntimo explicaron que “no está bien, fue todo muy duro”, aunque remarcan que intenta sostenerse en familia y en sus afectos más cercanos.
Cirio, que durante años tuvo gran presencia en televisión y en los medios, tomó la decisión de alejarse de la exposición pública. Prefiere mantener un perfil bajo y concentrarse en proyectos puntuales que no involucren la mirada constante del espectáculo.
En declaraciones recientes, reconoció que lo más importante para ella es preservarse. “Necesito cuidarme y estar tranquila”, aseguró. En ese camino, el contacto con la naturaleza, el deporte y su entorno íntimo se transformaron en pilares fundamentales.
Su entorno describió este proceso como un verdadero punto de inflexión. Tras una etapa marcada por titulares y polémicas, la modelo busca reordenar prioridades, con una vida mucho más vinculada al bienestar personal que a los compromisos mediáticos.
La detención de su exmarido significó un golpe difícil de asimilar, pero Cirio se muestra decidida a transitar esta etapa desde un lugar diferente. Su elección de compartir contenido sin habilitar comentarios refleja límites claros y una forma de empoderamiento.
Hoy, lejos del ruido y las cámaras, su presente se construye sobre bases más íntimas: autocuidado, equilibrio emocional y la decisión de transformar un momento doloroso en una oportunidad de crecimiento personal.
Con esa convicción, la modelo afronta su nueva vida priorizando su salud física y mental, marcando un rumbo que ella misma definió como el más saludable y necesario para su futuro inmediato.
