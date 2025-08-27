La nueva vida de Jésica Cirio: entre la recuperación y el silencio mediático
Luego de un largo período alejada de los medios y en medio de rumores sobre su vida sentimental, la modelo volvió a hablar públicamente. En una entrevista con Intrusos, la modelo contó cómo atraviesa su proceso de recuperación emocional, desmintió versiones de nuevos romances y reveló que hoy prioriza su bienestar y el tiempo con su hija.
Jésica Cirio volvió a mostrarse públicamente luego de un prolongado silencio mediático. Su aparición se dio en el programa Intrusos, donde con un tono sereno y reflexivo habló sobre el difícil momento que atravesó en los últimos meses, marcado por su separación y las repercusiones judiciales que envolvieron a su entorno cercano.
A lo largo de la entrevista, Cirio se mostró más introspectiva que en otras apariciones. Evitó confrontaciones y eligió un discurso centrado en su evolución personal.
En lugar de responder con polémica, compartió cómo está aprendiendo a priorizar su salud mental, escucharse a sí misma y avanzar paso a paso. Esa madurez, expresada sin estridencias, marcó un cambio de tono respecto a otras etapas de su carrera mediática.
La modelo se mostró sonriente, aunque reconoció que el proceso que vive no ha sido sencillo. “La pasé duro, me estoy recuperando”, afirmó con honestidad. Actualmente, se encuentra enfocada en su bienestar personal, priorizando su salud emocional y su rutina diaria, especialmente el entrenamiento físico, al que considera su mejor terapia.
Desmentida de rumores
Cirio aprovechó la oportunidad para desmentir versiones sobre una posible reconciliación o nuevas relaciones sentimentales. Aclaró que no está en pareja y que por ahora su prioridad es estar en paz y rodearse de su círculo íntimo.
“Estoy bien sola, muy tranquila”, expresó con firmeza, desactivando así las especulaciones sobre un supuesto romance con Nicolás Trombino, con quien dijo mantener apenas un vínculo conocido.
Además, remarcó que su presente está enfocado en compartir tiempo de calidad con su hija, en mantener la calma y retomar el control de su vida, sin buscar exposición ni compromisos que la desestabilicen emocionalmente. “Estoy en parte del proceso y no terminó”, reconoció, haciendo referencia al camino de sanación que transita.
Un nuevo comienzo
Alejada de los medios y con bajo perfil, Cirio decidió enfocarse en ella misma. Su reaparición no busca generar impacto mediático, sino dejar en claro que está en pleno proceso de reconstrucción personal.
Con el respaldo de su entorno más cercano y sin apuro por volver a la exposición constante, la modelo encara una etapa de introspección y fortalecimiento, priorizando su bienestar, el cuidado de su hija y la serenidad de su vida cotidiana.
En este nuevo escenario personal, Cirio también ha decidido reducir su participación en eventos públicos y campañas mediáticas, eligiendo con cautela cada aparición. Su entorno más cercano asegura que busca resguardarse de la exposición excesiva y enfocarse en proyectos que le generen bienestar y estabilidad.
Esta nueva etapa, según allegados, representa un quiebre con su pasado reciente y marca el inicio de una vida más equilibrada y centrada en lo esencial.
