Tras meses difíciles

La nueva vida de Jésica Cirio: entre la recuperación y el silencio mediático

Luego de un largo período alejada de los medios y en medio de rumores sobre su vida sentimental, la modelo volvió a hablar públicamente. En una entrevista con Intrusos, la modelo contó cómo atraviesa su proceso de recuperación emocional, desmintió versiones de nuevos romances y reveló que hoy prioriza su bienestar y el tiempo con su hija.