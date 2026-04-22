El entrenador de Newell's Old Boys, Frank Darío Kudelka, protagonizó en las últimas horas un accidente de tránsito en la ciudad de Rosario, cuando el vehículo en el que se trasladaba impactó contra una motocicleta conducida por una mujer, que debió recibir asistencia médica.
El DT de Newell’s Frank Kudelka chocó con una moto y una mujer resultó herida
El entrenador de Newell's Old Boys protagonizó un accidente de tránsito en la ciudad. La conductora del rodado menor fue asistida y se encuentra fuera de peligro.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, el siniestro necesito la intervención de personal policial y servicios de emergencia. Tras el impacto, la motociclista fue atendida en el lugar y luego derivada para una mejor evaluación, aunque en principio presentaba lesiones que no revestían gravedad.
Cómo fue el accidente
Según trascendió, el hecho involucró al automóvil en el que viajaba Kudelka y una moto en la que se desplazaba una mujer. Las circunstancias exactas del choque aún son materia de análisis, aunque se trataría de una colisión típica de tránsito urbano.
Tras el impacto, la conductora del rodado menor fue rápidamente asistida por servicios de emergencia. Las primeras evaluaciones indicaron que se encontraba consciente y fuera de peligro, aunque fue trasladada por precaución para realizar controles médicos más exhaustivos.
En tanto, no se reportaron lesiones de consideración en el resto de las personas involucradas en el siniestro. Tampoco trascendieron daños estructurales de gravedad en los vehículos, más allá de las consecuencias propias del impacto.
Fuentes cercanas al hecho señalaron que la situación no pasó a mayores y que no hubo que lamentar víctimas de gravedad, lo que llevó tranquilidad en torno al episodio.
Contexto deportivo en Newell’s
El accidente se produjo en un momento de intensa actividad para Frank Darío Kudelka, quien atraviesa su segundo ciclo al frente de Newell's Old Boys. El entrenador asumió recientemente el desafío de encauzar el presente deportivo del equipo, en medio de un torneo exigente y con un plantel afectado por lesiones.
En las últimas semanas, el conjunto rosarino ha debido afrontar diversas complicaciones en la conformación del equipo, con varias bajas por problemas físicos que obligaron al cuerpo técnico a reconfigurar la formación titular en distintos encuentros.
En ese marco, la situación personal del entrenador generó preocupación inicial, aunque rápidamente se aclaró que no sufrió consecuencias físicas tras el accidente, por lo que podrá continuar con su actividad habitual al frente del plantel.
El episodio, si bien generó repercusión en el ámbito deportivo local, no alteraría la agenda inmediata del equipo, que continúa con su preparación de cara a los próximos compromisos del calendario.