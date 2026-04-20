Choque frontal

Un camionero de Venado Tuerto protagonizó un grave accidente en la Ruta 14

El siniestro ocurrió entre Arminda y Pueblo Muñoz. La víctima quedó atrapada en la cabina y debió ser rescatada por bomberos. El otro camionero involucrado sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar por personal médico.