Un grave accidente vial se registró en la mañana de este lunes 20 de abril sobre la ruta provincial 14, a la altura del kilómetro 32, entre las localidades de Arminda y Pueblo Muñoz, en el sur santafesino. Como consecuencia del impacto, un camionero resultó con heridas de gravedad y fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario.
Un camionero de Venado Tuerto protagonizó un grave accidente en la Ruta 14
El siniestro ocurrió entre Arminda y Pueblo Muñoz. La víctima quedó atrapada en la cabina y debió ser rescatada por bomberos. El otro camionero involucrado sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar por personal médico.
De acuerdo a las primeras informaciones, por causas que aún se investigan, dos camiones colisionaron de manera frontal. Uno de los vehículos circulaba desde Rosario y quedó atravesado sobre la calzada, mientras que el otro lo hacía en sentido contrario, proveniente de Venado Tuerto.
Rescate complejo y traslado aéreo
Uno de los conductores, un hombre de entre 45 y 50 años, quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Mugueta, Bigand y Acebal. El operativo demandó varios minutos debido a la complejidad de la extracción.
“Fue un trabajo bastante complejo, se demoró para poder sacarlo de la mejor manera al paciente. Una vez extraído, se puso a disposición de los médicos. Se encontraba consciente”, señalaron desde el lugar.
Tras ser liberado, el herido fue estabilizado y posteriormente derivado en helicóptero al Heca, donde ingresó con politraumatismos y lesiones de consideración. Según informaron desde el centro de salud, presentaba un cuadro delicado, con compromiso importante en una de sus piernas, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.
El otro camionero involucrado sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar por personal médico.
Testimonio clave del siniestro
Un automovilista que circulaba a poca distancia de los camiones relató cómo logró evitar quedar involucrado en el choque.
“Cuando vi el siniestro de lejos atiné a esquivar. Lo vi a unos 300 metros y pude salir ileso. Vi que el camión de la tolva roja alcanzó a esquivar parte de la cabina del otro”, explicó.
Además, indicó que uno de los conductores logró descender por sus propios medios: “Estaba asustado y tenía cortes en la cara”.
Ruta cortada y desvíos
Tras el siniestro, la ruta provincial 14 permanecía completamente cortada en ambos sentidos, mientras trabajaban en el lugar peritos y personal de emergencia.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial informaron que se implementaron desvíos:
- Hacia el norte, en la intersección con Ruta Nacional 178 a la altura de Bigand.
- Hacia el sur, en la intersección con la A012 a la altura de Piñero.
Las autoridades continúan trabajando para determinar la mecánica del hecho.