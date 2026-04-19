Unos minutos después de las 8 del domingo, en calle Francia al 3000, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, un siniestro que involucró a tres vehículos dejó como saldo a un hombre atrapado dentro de su rodado y un amplio despliegue de emergencia.
Choque, vuelco y rescate de un joven en zona céntrica de Santa Fe
Un Toyota Innova volcó sobre su lateral tras impactar con otros dos vehículos que estaban estacionados. Bomberos debieron estabilizar el vehículo y extraer a la víctima por una ventanilla.
Según se supo tras varios llamados al 911 los primeros en arribar a la escena fueron policías y bomberos quienes constataron una colisión múltiple. El cuadro más comprometido era el de un vehículo Toyota Innova que había quedado volcado sobre su lado izquierdo, con el frente orientado hacia el sur. En su interior permanecía un joven, de 21 años, imposibilitado de salir por sus propios medios.
Rescate del conductor
El operativo se concentró en tareas de rescate y estabilización. En primera instancia, los bomberos aseguraron la unidad mediante tacos de madera para evitar desplazamientos. Luego, procedieron a la extracción de la víctima a través de la ventanilla del lado del acompañante, en una maniobra que exigió precisión para no agravar su estado.
Una vez liberado, se le colocó un cuello ortopédico como medida preventiva.
Traslado al hospital
En simultáneo, personal del servicio de emergencias SIES 107 asistió al herido en el lugar. Tras una primera evaluación, se dispuso su traslado al Hospital José María Cullen, donde quedó a disposición de estudios de mayor complejidad.
El siniestro también involucró a otros dos vehículos. Un Renault Kwid blanco, que terminó sobre la vereda este con su frente hacia el norte, y un Toyota Etios rojo que se encontraba estacionado junto al cordón de la misma mano. Sobre ambos rodados se realizaron tareas preventivas, incluyendo la desconexión de los sistemas eléctricos para evitar riesgos adicionales.
En el lugar trabajaron además efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I y el jefe de Orden Público, quienes coordinaron las primeras medidas de seguridad y ordenamiento del tránsito. También se hicieron presentes las propietarias de los vehículos involucrados y una mujer, quien se hizo cargo del Toyota Innova. Personal municipal completó el operativo.
Las causas del siniestro son materia de investigación, aunque no se descarta que la mecánica del impacto haya derivado en la pérdida de control de uno de los rodados.