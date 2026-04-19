Santa Fe ciudad

A un año del crimen del peluquero de barrio Constituyentes, amigos de José Cejas reclaman justicia

A pocos días del primer aniversario del homicidio que conmocionó a barrio Constituyentes, amigos íntimos de José Ricardo Cejas hablaron en Santa Fe Policiales, recordaron su perfil solidario y reclamaron una condena ejemplar para el presunto autor.