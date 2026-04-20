Un siniestro vial ocurrido en el sur de Brasil dejó como saldo cinco personas fallecidas, entre ellas una mujer argentina y su hijo de 19 años. El hecho se produjo durante la mañana del sábado en una ruta del estado de Santa Catarina, cuando el automóvil en el que viajaban colisionó de manera frontal contra un camión de gran porte.
Murieron una mujer argentina y su hijo en Brasil tras un choque frontal con un camión
El accidente ocurrió en el estado de Santa Catarina y dejó cinco víctimas fatales. Las autoridades investigan las causas del impacto.
Cómo ocurrió el choque
El accidente tuvo lugar alrededor de las 7 de la mañana sobre la ruta estadual SC-110, en inmediaciones de la localidad de Ituporanga. Según la información difundida por autoridades locales, el vehículo —un Fiat Uno— impactó de frente contra un camión que circulaba en sentido contrario.
Por causas que aún se investigan, el automóvil habría invadido el carril opuesto, lo que desencadenó la colisión. La violencia del impacto fue tal que todos los ocupantes del rodado menor murieron en el acto y quedaron atrapados entre los hierros, lo que obligó a un intenso operativo de rescate.
En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, personal sanitario, Policía Científica y efectivos de la Policía Militar de Carreteras, quienes realizaron tareas de asistencia y peritaje para esclarecer las circunstancias del hecho. Durante varias horas, el tránsito en la zona permaneció restringido mientras se desarrollaban las tareas de remoción y pericias.
El conductor del camión, único sobreviviente del siniestro, resultó ileso. Tras el choque fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo, y en principio no quedó vinculado como responsable del hecho.
Quiénes eran las víctimas
Las víctimas argentinas fueron identificadas como Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Ezequiel Cordeiro Pedroso, de 19, ambos oriundos de la localidad de San Pedro, en la provincia de Misiones.
Según trascendió, madre e hijo viajaban junto a otras tres personas, todas de nacionalidad brasileña, quienes también fallecieron como consecuencia del impacto. Entre ellos se encontraban Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza, quienes se desempeñaban en una empresa de la zona.
Hasta el momento no se informaron oficialmente los motivos del viaje de la familia argentina ni las circunstancias previas al siniestro. Las pericias apuntan a determinar con precisión cómo se produjo la invasión de carril que derivó en el choque frontal.
El hecho generó conmoción en la comunidad de origen de las víctimas, en Misiones, donde eran conocidos. En paralelo, las autoridades brasileñas continúan con la investigación para establecer responsabilidades y reconstruir la mecánica del accidente.