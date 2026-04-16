El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral semanal a cinco días, en reemplazo del esquema vigente en varios sectores de seis jornadas de trabajo por una de descanso.
Brasil: Lula impulsa reducir la jornada laboral a cinco días sin bajar salarios
El Gobierno envió al Congreso un proyecto con carácter de urgencia para pasar del esquema 6x1 a una semana laboral de cinco días. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida sin afectar los ingresos.
La iniciativa, enviada con trámite urgente, abre un debate central en el país vecino sobre condiciones laborales, productividad y distribución del tiempo de trabajo.
Qué plantea el proyecto
La propuesta del Ejecutivo brasileño apunta a modificar el actual esquema laboral conocido como “6x1”, que implica seis días consecutivos de trabajo por uno de descanso. En su lugar, promueve un modelo de cinco días laborales con dos jornadas de descanso, en línea con sistemas aplicados en otros países.
En términos concretos, el proyecto establece una reducción de la carga horaria semanal de 44 a 40 horas, con un límite diario de ocho horas. Además, fija como condición que esta disminución no implique una baja en los salarios ni modificaciones en el ingreso mínimo.
El texto contempla la aplicación de estas reglas tanto a contratos vigentes como a nuevas relaciones laborales, abarcando distintos sectores de la economía, desde el comercio hasta el trabajo doméstico y la industria.
Desde el Gobierno, la iniciativa se presenta como un paso hacia una mejor distribución del tiempo entre trabajo y vida personal. El propio Lula sostuvo que los avances tecnológicos y el aumento de la productividad deben traducirse en mayor tiempo de descanso para los trabajadores.
La reducción de la jornada laboral es, además, una demanda histórica de sindicatos y sectores populares en Brasil, que en los últimos años cobró mayor visibilidad a partir de reclamos vinculados al impacto del esquema 6x1 en la vida cotidiana.
Posibles efectos económicos
El proyecto fue enviado con régimen de urgencia, lo que obliga al Congreso brasileño a tratarlo en un plazo máximo de 45 días. Este mecanismo busca acelerar su aprobación en un contexto político marcado por el calendario electoral, en el que el oficialismo intenta consolidar una agenda de reformas sociales.
La iniciativa convive con otra propuesta en trámite, una enmienda constitucional que también apunta a reducir la jornada laboral, aunque con un proceso legislativo más extenso. En ese marco, el debate parlamentario se anticipa como uno de los ejes de la agenda política en los próximos meses.
En el plano económico, distintos sectores expresaron posiciones contrapuestas. Desde la Confederación Nacional de la Industria advirtieron que una reducción de la jornada podría implicar un aumento en los costos laborales, estimado en torno al 7% anual, aunque reconocieron la legitimidad del debate.
Al mismo tiempo, el contexto laboral brasileño muestra señales mixtas. Según datos oficiales, el país alcanzó niveles récord de empleo formal, con casi 49 millones de trabajadores registrados, aunque con una desaceleración en el ritmo de creación de puestos en comparación con el año anterior.
El Gobierno vincula la reforma con la necesidad de adaptar el mercado laboral a los cambios tecnológicos y productivos, en un escenario donde la eficiencia no siempre se traduce en mejoras en las condiciones de trabajo. En esa línea, la reducción de la jornada aparece como una herramienta para equilibrar productividad y bienestar.
Más allá de su impacto interno, la discusión también es observada en la región. Brasil, como principal economía del Mercosur, podría marcar un antecedente en materia de regulación laboral, con posibles efectos en los debates que atraviesan otros países, incluida la Argentina.