El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que la situación geopolítica global es "difícil", y acusó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de "amenazar a todo el mundo", en medio de su rechazo a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán.
Lula cuestionó la política exterior de Trump: "Amenaza a todo el mundo"
El presidente de Brasil criticó la postura del mandatario estadounidense y advirtió sobre los riesgos de "intentar convertirse en un emperador". Reclamó respeto por la soberanía de las naciones y el fin de los condicionamientos comerciales.
"El mundo está difícil, Trump está amenazando a todo el mundo", dijo Lula da Silva durante un discurso en la inauguración de un nuevo campus del Instituto Federal de Educación en la ciudad de Sorocaba, en el estado de San Pablo.
"Nosotros en Brasil no queremos guerra, queremos paz, con acceso a la cultura, al estudio, el derecho a enamorarse, queremos cosas buenas y no queremos guerra, el que quiera guerra que vaya para otro lado del planeta. Aquí no tenemos miedo de ser felices", aseguró el presidente.
Asimismo, el mandatario subrayó que Brasil no tiene interés en involucrarse en conflictos armados y reiteró que su Gobierno prioriza la paz como vía para ampliar el acceso de la población a derechos sociales, económicos y culturales.