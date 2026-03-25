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A los 80 años, Lula da Silva se mostró entrenando y reavivó la pelea por su futuro político

Las imágenes del presidente de Brasil, difundidas por la primera dama Janja Lula da Silva, buscaron reforzar su buen estado de salud en un escenario político atravesado por especulaciones sobre una eventual reelección.

Lula apareció entrenando en un video difundido por Janja, en una publicación que tuvo fuerte repercusión en redes.Lula apareció entrenando en un video difundido por Janja, en una publicación que tuvo fuerte repercusión en redes.
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Luiz Inácio Lula da Silva fue mostrado realizando ejercicios físicos en un video difundido en redes sociales por la primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva. Según expresó, se trata de una rutina habitual del mandatario, que a sus 80 años volvió a exhibir actividad y movilidad frente a cámara.

Las imágenes muestran al presidente en plena sesión de entrenamiento, en una publicación que rápidamente generó repercusión por el momento elegido y por el mensaje implícito detrás de la escena. Más allá del registro cotidiano, el video funcionó como una señal pública sobre su estado de salud.

La difusión del material se da en un contexto político particular, en el que Lula busca sostener una imagen de fortaleza física y capacidad de gestión. En ese marco, la publicación también fue leída como un gesto orientado a consolidar su figura ante el escenario electoral que se avecina en Brasil.

Sin necesidad de declaraciones grandilocuentes, el video volvió a instalar el debate sobre el presente y el futuro político del líder brasileño. Con una puesta en escena simple, pero cargada de sentido, Lula mostró que su condición física también forma parte del mensaje que busca proyectar.

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