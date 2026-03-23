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Brasil amplió en un 70 % dos áreas protegidas en el Pantanal

El anuncio lo hizo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante la inauguración de la COP15) en la ciudad de Campo Grande. "No habrá prosperidad duradera en Latinoamérica sin la protección de la biodiversidad", declaró.

El jaguar es, junto al tapir y el oso hormiguero, una de las especies protegidas que habitan el PantanalEl jaguar es, junto al tapir y el oso hormiguero, una de las especies protegidas que habitan el Pantanal
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva anunció el domingo (22.03.2026) la ampliación en un 70 % de dos áreas protegidas situadas en el Pantanal, el mayor humedal del planeta.

Impacto del cambio climático: el Pantanal en el centro de la acción

La superficie conjunta del Parque Nacional del Pantanal Matogrossense y de la Estación Ecológica de Taiamã sumará 104.200 hectáreas adicionales.

Esto supone aumentar el área total de humedal bajo protección del 4,7 % al 5,4 %, según un comunicado del Ministerio de Medioambiente.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva arrives for the 10th Summit of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) in Bogota, Colombia, March 21, 2026. REUTERS/Luisa GonzalezLuiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil.

La dependencia afirmó que la ampliación "fortalece" la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático, así como la protección de especies amenazadas y de criaderos de peces.

Además, la decisión refuerza acciones de combate a los incendios, una de las principales amenazas al humedal, gracias a la ampliación de las brigadas de bomberos.

(260322) -- MATO GROSSO DO SUL, 22 marzo, 2026 -- La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático brasileña, Marina Silva (c), habla durante una reunión de alto nivel previo a la 15ª Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, uno de los principales foros multilaterales para la protección de la biodiversidad, en Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, Brasil, el 22 de marzo de 2026. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (rtg) (da)Reunión en Campo Grande, el 22 de marzo de 2026. Xinhua

El anuncio sobre la ampliación lo hizo el presidente Lula durante la ceremonia inaugural de la decimoquinta conferencia de la ONU sobre especies migratorias (COP15) en la ciudad de Campo Grande, considerada como la puerta de entrada al Pantanal.

"No habrá prosperidad duradera en Latinoamérica sin la protección de la biodiversidad", declaró.

Patrimonio de la Unesco

El Pantanal, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y que Brasil comparte con Paraguay y Bolivia, es el hábitat de cientos de especies de animales, como el jaguar, el tapir y el oso hormiguero.

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