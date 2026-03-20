Lula llamó a la unidad regional frente al avance de la extrema derecha

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó sobre el impacto del crecimiento de la extrema derecha en América Latina y aseguró que este fenómeno pone en riesgo los procesos de integración regional. Además, planteó la necesidad de reducir la dependencia del dólar en las relaciones entre los países de la región.
Durante un acto en homenaje al fallecido expresidente uruguayo José Mujica, realizado en la Universidad Federal del ABC en San Pablo, Lula expresó su preocupación por la pérdida de peso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El mandatario señaló que el bloque atraviesa un proceso de debilitamiento debido a la falta de mecanismos que sostengan su funcionamiento y al retiro de algunos países, impulsado por cambios políticos internos. En ese sentido, remarcó que la integración regional no puede limitarse únicamente al comercio, sino que debe incluir dimensiones políticas, culturales, científicas y tecnológicas.
Lula advirtió que la extrema derecha amenaza la integración latinoamericana. Crédito: REUTERS.
Menor dependenciadel dólar
Lula también hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía financiera. En su discurso, cuestionó la dependencia del dólar estadounidense en las transacciones regionales y propuso fortalecer el uso de monedas locales en los intercambios entre países latinoamericanos.
El presidente sostuvo que este cambio permitiría consolidar una mayor independencia económica y reducir la influencia de factores externos en las decisiones de la región.
Desafíosregionales
Por último, el mandatario brasileño subrayó que América Latina, y especialmente América del Sur, debe asumir la responsabilidad de resolver sus propios desafíos en materia de soberanía, integridad territorial y desarrollo.
En ese marco, recordó los procesos históricos de colonización europea y la posterior influencia de Estados Unidos en la región, y remarcó que las soluciones no vendrán de potencias extranjeras, sino del trabajo conjunto entre los países latinoamericanos.