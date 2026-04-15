Corte Suprema de Justicia

Brasil: abren una investigación contra Flavio Bolsonaro por presunta calumnia a Lula

El Supremo Tribunal Federal ordenó investigar al senador Flavio Bolsonaro por una publicación en redes en la que vinculó a Luiz Inácio Lula da Silva con el narcotráfico y con Nicolás Maduro. El dirigente denunció un intento de limitar su libertad de expresión.