Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quedó bajo investigación por orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil. La medida apunta a una publicación en X en la que asoció a Luiz Inácio Lula da Silva con delitos graves, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y apoyo a dictaduras, en un contexto político cada vez más caliente de cara a las elecciones de octubre.
Brasil: abren una investigación contra Flavio Bolsonaro por presunta calumnia a Lula
El Supremo Tribunal Federal ordenó investigar al senador Flavio Bolsonaro por una publicación en redes en la que vinculó a Luiz Inácio Lula da Silva con el narcotráfico y con Nicolás Maduro. El dirigente denunció un intento de limitar su libertad de expresión.
La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien ordenó a la Policía Federal avanzar con diligencias para determinar si el senador incurrió en el delito de calumnia contra el presidente brasileño. El caso se abrió a partir de un posteo realizado el 3 de enero, luego de una operación militar estadounidense en Caracas que tuvo fuerte repercusión regional.
Qué publicó Flavio Bolsonaro
El eje de la causa está en un mensaje difundido en redes sociales en el que Flavio Bolsonaro acompañó una imagen de Lula junto a Nicolás Maduro con la frase “Lula será delatado”. En esa misma publicación, además, le atribuyó vínculos con el “tráfico internacional de drogas y armas”, lavado de dinero, apoyo a terroristas, dictaduras y fraudes electorales.
Para la Justicia brasileña, ese contenido puede configurar una acusación falsa y pública de hechos delictivos contra el jefe de Estado. Por eso, De Moraes dispuso la apertura formal de una indagación y le dio a la Policía Federal un plazo inicial de 60 días para avanzar con la investigación.
La apertura del expediente no surgió de manera aislada. Fue impulsada por el Ministerio de Justicia y contó con el aval de la Fiscalía General, que consideró que el senador atribuyó de manera “falsa, pública y vejatoria” delitos al presidente de la República.
La respuesta del senador
Flavio Bolsonaro reaccionó con dureza y encuadró la decisión judicial como un ataque político. El senador denunció que se trata de “un claro intento de restringir la libertad de expresión”, en una línea discursiva que ya había utilizado otras veces para cuestionar al Supremo y, especialmente, a De Moraes.
La respuesta del dirigente se inscribe dentro de una estrategia más amplia de confrontación con la Corte. En la derecha brasileña, el nombre de De Moraes se volvió hace tiempo uno de los blancos principales de crítica, sobre todo desde que avanzaron las investigaciones por el intento de golpe posterior a las elecciones de 2022.
El caso suma así otro capítulo a una relación ya deteriorada entre el bolsonarismo y el máximo tribunal brasileño. La novedad es que ahora el foco ya no está puesto en Jair Bolsonaro, sino en su hijo mayor, que viene ganando centralidad política dentro del espacio conservador.
Una causa en medio de la carrera electoral
La investigación llega en un momento político muy sensible en Brasil. Flavio Bolsonaro aparece cada vez más instalado como figura central de la derecha para las presidenciales de octubre de 2026, en un escenario en el que Jair Bolsonaro quedó fuera de carrera y el bolsonarismo busca una nueva cara competitiva.
Los sondeos más recientes muestran una disputa muy ajustada entre Lula y Flavio Bolsonaro. Reuters informó en los últimos días que ambos aparecen en empate técnico o con diferencias mínimas en distintos escenarios de segunda vuelta, una señal del nivel de polarización que vuelve a dominar la política brasileña.
En ese contexto, la causa judicial agrega presión sobre una campaña que todavía no empezó formalmente, pero ya exhibe todos los rasgos de una pelea abierta. La acusación por presunta calumnia no solo impacta sobre el plano penal: también reaviva la batalla política por el sentido de la libertad de expresión, los límites del discurso público y el papel del Supremo en la contienda brasileña.