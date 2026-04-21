En horas de la noche de este lunes, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del chofer venadense que protagonizó un violento accidente en la mañana de este 20 de abril en la ruta provincial 14, a la altura del kilómetro 32, entre las localidades de Arminda y Pueblo Muñoz.
Venado Tuerto: murió el camionero que se había accidentado en la ruta 14
Se trata de Facundo Magnano, de 33 años, quien también era director técnico de la cuarta común del Club Deportivo San Jorge y exárbitro de la Liga Venadense. Tras ser rescatado y trasladado en helicóptero sanitario a Rosario, falleció en horas de la tarde-noche debido a la gravedad de las heridas.
También se conoció la identidad del camionero, Facundo Magnano, de 33 años, quien también se desempeñaba en el ámbito de la Liga Venadense de Fútbol, y con profundo pesar, la comunidad venadense lamentó su fallecimiento.
Magnano era reconocido por su activa participación en el deporte regional. Se desempeñaba como director técnico de la categoría cuarta común en el Club Deportivo San Jorge de Carmen y había sido árbitro en la Liga Venadense de Fútbol.
Las muestras de dolor y apoyo a su familia llegaron de parte de Club Deportivo San Jorge que expresó su "profundo dolor" por el fallecimiento de su DT. "Que la luz brille para vos, Facu. Acompañamos a su familia, alumnos y compañeros en este profundo dolor", manifestaron a través de un comunicado.
Por su parte, la Liga Venadense de Fútbol lamentó la pérdida del exárbitro y miembro del cuerpo técnico de San Jorge, enviando sus condolencias a familiares y amigos en este difícil momento.
El trágico accidente
El hecho se produjo por una colisión frontal entre dos camiones. Uno de los vehículos circulaba desde Rosario, mientras que el otro, conducido por Magnano, provenía de Venado Tuerto.
El impacto fue de tal magnitud que el conductor venadense quedó atrapado dentro de la cabina, lo que derivó en un complejo operativo de rescate llevado a cabo por dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Mugueta, Bigand y Acebal.
Tras ser estabilizado en el lugar, Magnano fue trasladado de urgencia en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario. A pesar de los esfuerzos médicos y de haber sido intervenido quirúrgicamente por politraumatismos y lesiones graves en sus piernas, finalmente se confirmó su deceso.