Dolor en el fútbol regional

Venado Tuerto: murió el camionero que se había accidentado en la ruta 14

Se trata de Facundo Magnano, de 33 años, quien también era director técnico de la cuarta común del Club Deportivo San Jorge y exárbitro de la Liga Venadense. Tras ser rescatado y trasladado en helicóptero sanitario a Rosario, falleció en horas de la tarde-noche debido a la gravedad de las heridas.